Appuntamenti e scadenze: settimana del 13 maggio 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 13/05/2019

Appuntamenti:

Stati Generali dell’Education – Evento promosso da Confindustria in collaborazione con l’Unione Industriale di Torino per riportare l’education al centro del dibattito pubblico e per promuovere l’innovazione didattica, le competenze digitali

Aziende:

A2A – Assemblea: Bilancio

Antares Vision – CDA: Bilancio

Ascopiave – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Avio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Intermobiliare – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Biodue – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Enervit – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fintel Energia Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gabetti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gefran – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gequity – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Illimity Bank – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Iren – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Italgas – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Molmed – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mondo Tv – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pininfarina – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Prysmian – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Rosss – Assemblea: Bilancio

Saras – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Servizi Italia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tiscali – Assemblea: Bilancio

Txt E-Solutions – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Wiit – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Zucchi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Martedì 14/05/2019

Appuntamenti:

Rapporto annuale sull’industria italiana – Centro Studi Confindustria – A Milano ci sarà il Convegno di presentazione del Rapporto annuale sull’industria, dal titolo “Dove va l’industria italiana”. Tema principale sarà l’evoluzione dell’industria nel mondo e in Italia. Quest’anno il Rapporto includerà una valutazione critica dei processi di digitalizzazione della manifattura

Forum PA. 2019 – Si svolge a Roma, presso il Convention Center La Nuvola, la 30°edizione del Forum PA. dedicata al ruolo della PA come soggetto attivo in grado di creare valore pubblico. Il MEF partecipa al Forum PA

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà all’Auditorium Parco della Musica, a Roma, per la Cerimonia di celebrazione del centenario di fondazione della Confederazione cooperative italiane

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento BOT

Aziende:

A2A – Assemblea: Bilancio

Acsm-Agam – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Aeffe – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Aquafil – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ascopiave – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Astm – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Finnat – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Bialetti Industrie – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Biesse – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cairo Communication – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Carel Industries – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cembre – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Centrale del Latte D’Italia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Conafi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Datalogic – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Digital Bros – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ENI – Assemblea: Bilancio

Eprice – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ERG – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Esprinet – CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31/03/2019

Eukedos – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Eurotech – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Exprivia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fullsix – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Giglio Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gima Tt – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Immsi – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Irce – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Italgas – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ivs Group – Assemblea: Bilancio

La Doria – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Landi Renzo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Lventure Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Maps – Assemblea: Bilancio

Marr – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mediaset – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mutuionline – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Openjobmetis – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pininfarina – Assemblea: Bilancio

Piovan – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pirelli & C – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Powersoft – Assemblea: Bilancio

Prima Industrie – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Rai Way – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ralph Lauren – Risultati di periodo

Ratti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Reply – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sabaf – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Saes Getters – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Salvatore Ferragamo – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sias – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Stmicroelectronics – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Tamburi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

TAS – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Technogym – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mercoledì 15/05/2019

Appuntamenti:

Incontri con la Banca d’Italia – sede di Trieste – L’incontro avrà come tema “La politica monetaria e la stabilità del valore della moneta”

Banca d’Italia – Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Aziende:

A2A – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Acea – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Acotel Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Axelero – CDA: Bilancio

B&C Speakers – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Carel Industries – Appuntamento: Conference call con gli analisti

CIA – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cisco Systems – Risultati di periodo

Class Editori – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

El.En – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Emak – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Enav – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ERG – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Fidia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fila – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gamenet – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Generali – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Guala Closures – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Hera – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

I.M.A – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Icf Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Il Sole 24 Ore – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Intek Group – Assemblea: Bilancio

Inwit – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Isagro – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

It Way – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ivs Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Jack In The Box – Risultati di periodo

Ki Group – CDA: Approvazione informativa gestionale intermedia al 31 marzo 2019

Kraft Heinz – Risultati di periodo

Macy’s – Risultati di periodo

Maps – Assemblea: Bilancio

Masi Agricola – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mondadori – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Monrif – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Panariagroup – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pirelli & C – Assemblea: Bilancio

Poligrafici – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Powersoft – Assemblea: Bilancio

Rosss – Assemblea: Bilancio

Salini Impregilo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Seri Industrial – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sias – Assemblea: Bilancio

Snam – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tinexta – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Appuntamenti:

Assemblea annuale di Rete Imprese Italia – Si svolge a Roma l’Assemblea annuale che riunisce le principali organizzazioni di rappresentanza delle PMI e dell’impresa diffusa. Il tema è “Convergenze – La visione delle MPMI per il futuro” e interverranno il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Vice Presidente Matteo Salvini

Giovedì 16/05/2019

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Astm – Assemblea: Bilancio

Enel – Assemblea: Bilancio

Gas Plus – Assemblea: Bilancio

Intek Group – Assemblea: Bilancio

Isagro – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Leonardo – Assemblea: Bilancio

Nintendo Co Nintendo – Risultati di periodo

Nvidia – Risultati di periodo

Samsung Electronics – Risultati di periodo

Snam – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Walmart – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IVA liquidazione trimestrale – Liquidazione IVA del trimestre precedente.

INAIL – Invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni 2018 ai fini INAIL .

INAIL – Autoliquidazione – Scade il termine per la presentazione del modello per l’autoliquidazione e versamento del contributo INAIL a saldo del 2018 ed acconto 2019.

IVA versamento – trimestrale – Versamento dell’imposta se dovuta.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

Venerdì 17/05/2019

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni

Aziende:

Alfio Bardolla – CDA: Bilancio

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di aprile