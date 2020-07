Appuntamenti e scadenze: settimana del 13 luglio 2020

editato in: da

Lunedì 13/07/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a giovedì 16/07/2020)

Consiglio dell’UE – Consiglio Affari esteri

16.00 – Evento istituzionale – Incontro Conte – Merkel – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà in Germania per incontrare la Cancelliera della Repubblica Federale di Germania, Angela Merkel. Seguirà una conferenza stampa congiunta

17.00 – Confindustria – Webinar – “Le politiche del lavoro alla prova del dopo emergenza”

Aziende:

BNP Paribas Reim Sgr – Risultati di periodo: Relazione semestrale

Pepsico – Risultati di periodo

Martedì 14/07/2020

Appuntamenti:

ENEA – Webinar “Energia 2030: il futuro energetico italiano”

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

10.00 – L’impiego delle tecnologie spaziali e digitali per la valorizzazione del patrimonio pubblico – Workshop organizzato dall’Agenzia del Demanio. Intervengono tra gli altri: Antonio Misiani, Vice Ministro, Ministero dell’Economia e delle Finanze – Riccardo Fraccaro, Sottosegretario Presidenza del Consiglio – Carlo Sibilia, Sottosegretario Ministero degli Interni – Alessandra Todde, Sottosegretario Ministero dello Sviluppo Economico – Gennaro Vecchione, Direttore Generale DIS – Luciano Carta, Presidente Gruppo Leonardo – Giorgio Saccoccia, Presidente ASI – Antonio Agostini, Direttore Agenzia del Demanio

16.00 – CNEL – Evento istituzionale – Consulta Nazionale per la Sicurezza stradale e la mobilità sostenibile

17.00 – INPS – “Il pensionamento tra flessibilità e sostenibilità” – La Direzione Centrale Studi e Ricerche dell’INPS ha organizzato il dibattito online “Il pensionamento tra flessibilità e sostenibilità”, Parteciperanno, tra gli altri, il Sottosegretario, Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Presidente Inps

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento BOT

Aziende:

BNP Paribas Reim Sgr – Risultati di periodo: Relazione semestrale

Brunello Cucinelli – CDA: Preconsuntivo semestrale

Citigroup – Risultati di periodo

JP Morgan – Risultati di periodo

Relatech – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sesa – CDA: Bilancio

Wells Fargo – Risultati di periodo

Mercoledì 15/07/2020

Appuntamenti:

UE – Vertice internazionale – 15° Vertice UE-India in videoconferenza

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri degli Affari europei

Banca d’Italia – Indagine sul credito bancario: risultati per l’Italia; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario

Istat – Permessi di costruire – IV trimestre 2019

Fed – Beige Book

Bank of Canada – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

16.00 – CNEL – Evento istituzionale – Riunione Commission – Riunione congiunta Commissioni Politiche economiche, Politiche sociali e sviluppo sostenibile e Politiche UE e cooperazione internazionale

Aziende:

Alcoa – Risultati di periodo

Ebay – Risultati di periodo

Goldman Sachs – Risultati di periodo

Nova Re – Assemblea: Bilancio

Us Bancorp – Risultati di periodo

Giovedì 16/07/2020

Appuntamenti:

G20 – Riunione dei delegati dei ministri delle finanze e delle banche centrali

Consiglio dell’Unione europea – Riunione informali dei ministri della salute, in videoconferenza

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di giugno

11.00 – Osservatorio Fondazione Deloitte – RiGeneration STEM – la Fondazione Deloitte presenta risultati della ricerca sull’educazione e sulla formazione in ambito “STEM” – Science, Technology, Engineering e Mathematics. L’evento “Osservatorio Fondazione Deloitte – RiGeneration STEM. Le competenze del futuro passano da scienza e tecnologia” sarà in formato digitale.Interverrano, tra gli altri, il Vice Presidente per il Capitale Umano di Confindustria, l’Amministratore Delegato di Microsoft Italia, il Ministro dell’Università e della Ricerca e il Presidente della Fondazione Deloitte,

13.45 – BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

14.30 – BCE – Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

17.00 – Confindustria – Convegno in streaming – Evento Enel “Programma Sviluppo Fornitori”

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Abbott Laboratories – Risultati di periodo

Bank of America – Risultati di periodo

Honeywell International – Risultati di periodo

Johnson & Johnson – Risultati di periodo

Microsoft – Risultati di periodo

Morgan Stanley – Risultati di periodo

Netflix – Risultati di periodo

Zalando – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

Venerdì 17/07/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Conti finanziari

Consiglio europeo straordinario – I leader dell’UE terranno una riunione in presenza a Bruxelles per discutere del piano di ripresa in risposta alla crisi Covid-19 e del nuovo bilancio a lungo termine dell’UE (fino a sabato 18/07/2020)

Consiglio dell’Unione europea – Riunione informali dei ministri dell’occupazione e delle politiche sociali, in videoconferenza

Rating sovrano – Russia – S&P Global pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Portogallo – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni

Aziende:

Blackrock – Risultati di periodo

Sabato 18/07/2020

Appuntamenti:

G20- Arabia Saudita 2020 – 3° meeting del 2020 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali (fino a domenica 19/07/2020)