Appuntamenti e scadenze: settimana del 12 ottobre 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 12/10/2020

Appuntamenti:

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale – Meeting annuale 2020 – Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings 2020, si svolge in modalità virtuale. Partecipa Christine Lagarde (fino a domenica 18/10/2020)

Unione Europea – Conferenza annuale dell’European Sustainable Development Network (ESDN), a Berlino (fino a martedì 13/10/2020)

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività

Consiglio dell’UE – Consiglio Affari esteri

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento

Banca d’Italia – Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita

Meeting annuale IIF 2020 – Il Meeting annuale dell’Institute of International Finance sarà in streaming. Sarà focalizzato sulla finanza sostenibile, la finanza digitale e l’innovazione, le prospettive normative globali e le prospettive economiche nei mercati sviluppati ed emergenti. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull’economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari (fino a venerdì 16/10/2020)

BCE – Presentazione, in videoconferenza, della relazione dell’Eurosistema sulla moneta digitale della Banca Centrale alla Commissione ECON (Commissione per i problemi economici e monetari) del Parlamento europeo

G20 – Arabia Saudita 2020 – 5° meeting dei Delegati delle Banche Centrali e delle Finanze. Si svolge in modalità virtuale (fino a martedì 13/10/2020)

Aziende:

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm – Appuntamento: Presentazione analisti

Scadenze Fiscali:

Personale domestico – Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-07-2020/ 30-09-2020

Fondo Mario Negri e Besusso – Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Luglio-Settembre 2020.

Martedì 13/10/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia

ANIE – Tecnologie per la ripresa – L’evento si svolge a Milano e via webinar per fare il punto sulla congiuntura economica a seguito dell’emergenza sanitaria, per illustrare le proposte di ANIE in termini di innovazione tecnologica e per rilanciare il paese attraverso l’utilizzo delle risorse del Recovery Fund

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

UNEP FI 16th Global Roundtable – Speech pre-registrato di Christine Lagarde alla 16th biennial Global Roundtable online, sulla finanza sostenibile, organizzata da United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) (fino a mercoledì 14/10/2020)

Consiglio dell’UE – Consiglio Affari generali. Verrà discusso lo stato di avanzamento dei negoziati tra l’UE e il Regno Unito

Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri dell’Occupazione e della politica sociale

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Blackrock – Risultati di periodo

Citigroup – Risultati di periodo

Eles – Appuntamento: Presentazione analisti

Farmae – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gpi – Appuntamento: Presentazione analisti

Johnson & Johnson – Risultati di periodo

JP Morgan – Risultati di periodo

Pirelli – Appuntamento: Presentazione analisti

Mercoledì 14/10/2020

Appuntamenti:

G20 – Arabia Saudita 2020 – 4° Meeting, in modalità virtuale, dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali

BCE – Christine Lagarede partecipa alla Riunione on line dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali del G20, durante il Meeting annuale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale (IMF/World Bank Annual Meetings)

UE – Vertice sociale trilaterale – Il vertice sociale trilaterale, in videoconferenza, sarà incentrato principalmente sul tema “Attuare insieme una ripresa economica e sociale inclusiva in Europa”

ANITEC-ASSINFORM – Evento di presentazione del I° rapporto sulla “Ricerca e Innovazione ICT in Itali – Il rapporto offre una panoramica dell’attività di ricerca e Innovazione nel settore dell’ICT realizzata dalle imprese, degli strumenti pubblici messi a disposizione delle imprese, sia nazionali che europei. Interviene il Ministro dell’Università e della Ricerca

Istat – Economia non osservata nei Conti nazionali – Anno 2018

Fed – Beige Book

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

34° Forum di Madrid – Il Forum europeo di regolamentazione del gas (Forum di Madrid), riunisce i principali stakeholders del settore europeo del gas per discutere le opportunità e le sfide legate alla creazione di un mercato interno del gas nell’UE (fino a giovedì 15/10/2020)

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Pierrel – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Scadenze Fiscali:

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Chiusura servizio VCB 2° rata PCM- Variazione Coordinate Bancarie – per coloro che hanno scelto la modalità di pagamento SDD in sede di adesione al servizio PCM.

Giovedì 15/10/2020

Appuntamenti:

Consiglio europeo – I leader dell’UE si riuniranno a Bruxelles per discutere delle relazioni con il Regno Unito, nonché dei cambiamenti climatici e delle relazioni con l’Africa (fino a venerdì 16/10/2020)

Consiglio dell’Unione europea – Riunione informale dei ministri delle telecomunicazioni

Istat – Permessi di costruire – I trimestre 2020

Banca d’Italia – Mercato finanziario; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento

ENEA – 9° Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica – L’ENEA presenta il 9° Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica e il Rapporto Annuale sull’Ecobonus per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. L’evento sarà trasmesso in diretta web streaming

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Covivio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gismondi 1754 – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Juventus – Assemblea: Bilancio

Venerdì 16/10/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Bollettino Economico; Conti finanziari

35° Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori Confindustria – L’Assemblea si svolge a Roma. Si parlerà di geopolitica, innovazione, formazione e scuola. Tra gli argomenti che verranno trattati ci saranno il piano europeo Next Generation Eu, i nuovi scenari industriali, il mondo lavoro e lo sviluppo del territorio (fino a sabato 17/10/2020)

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di settembre

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni

Aziende:

Iervolino Entertainment – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Scadenze Fiscali:

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

Imposta di bollo – Fatture elettroniche (III trim.) – versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il III trimestre 2020.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

Cedolare Secca – Versamento della rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, con applicazione degli interessi.

Modello Unico 2020 Rateizzazione per soggetti con partita IVA – Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi con applicazione degli interessi, dovute da parte dei contribuenti titolari di partita iva.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.