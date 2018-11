Appuntamenti e scadenze: settimana del 12 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 12/11/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – L’economia italiana in breve; Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Acsm-Agam – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Zucchi – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Credito Valtellinese – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Molmed – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sabaf – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mutuionline – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gima Tt – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Carel Industries – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Carige – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Popolare Sondrio – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

I.M.A – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

MODELLO 730 INTEGRATIVO – Ultimo giorno per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e consegna al lavoratore dipendente o pensionato dei modelli 730 e 730/3 e invio al sostituto d’imposta del modello 730 integrativo (730-4) da parte del CAF e del professionista abilitato.

Martedì 13/11/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

TAS – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

SOL – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Rai Way – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Prysmian – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pininfarina – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mediaset – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Immsi – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Geox – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gabetti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ERG – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Enervit – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Enav – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Conafi – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Bialetti Industrie – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Basicnet – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

A2A – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tamburi – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Openjobmetis – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Nice – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Landi Renzo – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

La Doria – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gefran – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gamenet – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fila – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fidia – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Eurotech – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Esprinet – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Datalogic – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cairo Communication – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cad It – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poligrafici Printing – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mercoledì 14/11/2018

Appuntamenti:

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Salini Impregilo – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ratti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poligrafici – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pirelli & C – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Monrif – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Lventure Group – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

It Way – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fullsix – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Eukedos – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

CIA – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Class Editori – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Rai Way – Appuntamento: Conference call con gli analisti

ERG – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Unieuro – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Relazione semestrale

Tecnoinvestimenti – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Servizi Italia – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Saes Getters – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Reply – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Panariagroup – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mondo Tv – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Marr – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Isagro – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Irce – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

I.M.A – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Guala Closures – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Giglio Group – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Exprivia – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Emak – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

El.En – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cembre – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

B&C Speakers – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ascopiave – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mondadori – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Aquafil – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Acotel Group – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Toscana Aeroporti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sias – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Conafi – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Astm – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Aedes – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Geox – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Cairo Communication – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Giovedì 15/11/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Mercato finanziario; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centrali

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

K.R.Energy – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ivs Group – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Alerion – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Isagro – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ascopiave – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Masi Agricola – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Enertronica – CDA – Risultati di periodo: Relazione semestrale

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Scadenze Fiscali:

CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – Chiusura servizio PCE 2018

Venerdì 16/11/2018

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni

Scadenze Fiscali:

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

CEDOLARE SECCA – Versamento della rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi.

INAIL – Versamento della 4a rata del premio INAIL.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IVA liquidazione trimestrale – Liquidazione IVA del trimestre precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

IVA versamento – trimestrale – Versamento dell’imposta se dovuta.

Modello Unico 2018 Rateizzazione per soggetti con partita IVA – Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi con applicazione degli interessi, dovute da parte dei contribuenti titolari di partita iva.

Sabato 17/11/2018

Aziende:

Costamp Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti