Appuntamenti e scadenze: settimana del 12 marzo 2018

Lunedì 12/03/2018

Appuntamenti:

UE – Riunione dell’Eurogruppo

Banca d’Italia – L’economia italiana in breve; I bilanci delle famiglie italiane

Confindustria – Si svolge a Milano la tavola rotonda “Lavoro 4.0: la quarta rivoluzione industriale e l’impatto sul capitale umano” organizzata dal Gruppo 24 ORE, nell’ambito della conferenza inaugurale del 2° Manufacturing Forum

Borsa:

CAD IT – Al via l’OPA lanciata da Quarantacinque sulla totalità delle azioni a 5,30 euro

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Zephyro – CDA – Risultati di periodo

Glenalta – CDA – Risultati di periodo

Mutuionline – CDA – Risultati di periodo

Fiera Milano – CDA – Risultati di periodo

Enav – CDA – Risultati di periodo

Anima Holding – Assemblea – Risultati di periodo

Saras – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Lventure Group – CDA – Risultati di periodo

Italgas – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

FNM – CDA – Risultati di periodo

Cofide – CDA – Risultati di periodo

CHL – CDA – Risultati di periodo

Caltagirone – CDA – Risultati di periodo

Cir-Comp – CDA – Risultati di periodo

Biesse – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

CERTIFICAZIONE UNICA (CU 2018) invio correttivo – Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modelli CU 2018 correttive a seguito di errato invio delle certificazioni.

Martedì 13/03/2018

Appuntamenti:

UE – Riunione Ecofin

Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia

Istat – Mercato del lavoro – 4° trimestre 2017; Esportazioni delle regioni italiane per il 2017

Confindustria – Alla Fiera di Milano Rho, si svolge la Inaugural Conference. Sarà presente il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Tod’s – CDA – Risultati di periodo

Gefran – CDA – Risultati di periodo

Dobank – CDA – Risultati di periodo

Dea Capital – CDA – Risultati di periodo

Snam – CDA – Risultati di periodo

Gabetti – CDA – Risultati di periodo

Servizi Italia – CDA – Risultati di periodo

Reply – CDA – Risultati di periodo

Isagro – CDA – Risultati di periodo

Eurotech – CDA – Risultati di periodo

Cembre – CDA – Risultati di periodo

Mondadori – CDA – Risultati di periodo

Bb Biotech – Assemblea – Risultati di periodo

Mercoledì 14/03/2018

Appuntamenti:

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 22 e 23 gennaio

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Sesa – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Saes Getters – CDA – Risultati di periodo

Marr – CDA – Risultati di periodo

Leonardo – CDA – Risultati di periodo

La Doria – CDA – Risultati di periodo

Irce – CDA – Risultati di periodo

Generali – CDA – Risultati di periodo

Ascopiave – CDA – Risultati di periodo

Fullsix – CDA – Risultati di periodo

Caltagirone – CDA – Risultati di periodo

Aedes – CDA – Risultati di periodo

Acea – CDA – Risultati di periodo

Safilo Group – Appuntamento – Risultati di periodo

Snam – Appuntamento – Risultati di periodo

Tecnoinvestimenti – CDA – Risultati di periodo

Nice – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

I.M.A – CDA – Risultati di periodo

Gamenet – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

B&C Speakers – CDA – Risultati di periodo

Aquafil – CDA – Risultati di periodo

Ansaldo Sts – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Acotel Group – CDA – Risultati di periodo

Marr – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Isagro – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Giovedì 15/03/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Debito delle Amministrazioni centrali; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Mercato finanziario;

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di febbraio

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Vittoria – CDA – Risultati di periodo

Solutions Capital Management Sim – CDA – Risultati di periodo

Retelit – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Recordati – CDA – Risultati di periodo

Ratti – CDA – Risultati di periodo

Poligrafici Printing – CDA – Risultati di periodo

Poligrafici – CDA – Risultati di periodo

Monrif – CDA – Risultati di periodo

Interpump Group – CDA – Risultati di periodo

I Grandi Viaggi – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gruppo Waste Italia – CDA – Risultati di periodo

El.En – CDA – Risultati di periodo

ENI – CDA – Risultati di periodo

Cad It – CDA – Risultati di periodo

BE – CDA – Risultati di periodo

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Dollar General – Risultati di periodo

Adobe Systems – Risultati di periodo

Valsoia – CDA – Risultati di periodo

Toscana Aeroporti – CDA – Risultati di periodo

Salini Impregilo – CDA – Risultati di periodo

Rcs Mediagroup – CDA – Risultati di periodo

Parmalat – CDA – Risultati di periodo

K.R.Energy – CDA – Risultati di periodo

Italiaonline – CDA – Risultati di periodo

Credem – CDA – Risultati di periodo

Conafi Prestito’ – CDA – Risultati di periodo

Bialetti Industrie – CDA – Risultati di periodo

Maire Tecnimont – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Generali – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ascopiave – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Venerdì 16/03/2018

Appuntamenti:

Rating sovrano – Fitch e Moody’s pubblicano la revisione del merito di credito per l’Italia

Rating sovrano – DBRS pubblica la revisione del merito di credito per la Francia

ABI – A Roma si svolge il Convegno “Europa: una buona finanza per il lavoro, la crescita e il risparmio tra Npl, bail-in e pressioni commerciali”, organizzato da: CGIL FISAC

Aziende:

Panariagroup – CDA – Risultati di periodo

Tiffany & Co – Risultati di periodo

Tiscali – CDA – Risultati di periodo

Snaitech – CDA – Risultati di periodo

Banca Popolare Sondrio – CDA – Risultati di periodo

ENI – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Scadenze Fiscali:

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – Versamento della tassa annuale per la tenuta dei Libri contabili e sociali da parte delle società di capitali.

IVA liquidazione annuale – Versamento dell’imposta relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.