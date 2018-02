Appuntamenti e scadenze: settimana del 12 febbraio 2018

(Teleborsa) –

Lunedì 12/02/2018

Appuntamenti:

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Banca d’Italia – L’economia italiana in breve

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Gefran – CDA – Risultati di periodo

Dobank – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Banca Mediolanum – CDA – Risultati di periodo

Elica – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Loews – Risultati di periodo

Nikon – Risultati di periodo

Alfio Bardolla – CDA – Risultati di periodo

Martedì 13/02/2018

Appuntamenti:

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia

Attività istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà a Palazzo della Corte dei Conti per la Cerimonia di insediamento del nuovo Presidente della Corte dei Conti e l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Sabaf – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Esprinet – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Denny’s – Risultati di periodo

Pepsico – Risultati di periodo

Reno De Medici – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mercoledì 14/02/2018

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Pierrel – CDA – Risultati di periodo

Interpump Group – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Enel – CDA – Risultati di periodo

Edison R – CDA – Risultati di periodo

Aeffe – CDA – Risultati di periodo

Cementir Holding – CDA – Risultati di periodo

Tripadvisor – Risultati di periodo

Cisco – Risultati di periodo

Groupon – Risultati di periodo

Giovedì 15/02/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debito

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di gennaio

Borsa:

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

ENI – CDA – Risultati di periodo

Pdf Solutions – Risultati di periodo

Venerdì 16/02/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni

Aziende:

Campbell Soup – Risultati di periodo

ENI – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Zucchi – Assemblea – Risultati di periodo

Bb Biotech – CDA – Risultati di periodo

Coca-cola – Risultati di periodo

Olidata – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

IVA liquidazione trimestrale – Liquidazione IVA del 4° trimestre 2017 .

IVA versamento – trimestrale – Versamento dell’imposta se dovuta.

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE – Scade il termine per la presentazione del modello per l’autoliquidazione e versamento del contributo INAIL a saldo del 2017 ed acconto 2018.

TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE – Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2017.

IVA DI GRUPPO – Scade il termine per comunicare l’intenzione di avvalersi, per l’anno 2018, del regime previsto per le società

controllanti e controllate – cosiddetta “liquidazione Iva di gruppo”