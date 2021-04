Appuntamenti e scadenze: settimana del 12 aprile 2021

editato in: da

Lunedì 12/04/2021

Appuntamenti:

CNEL – Evento istituzionale – Comitato del CNEL per l’esame degli atti dell’Unione Europea. In collegamento telematico

Banca d’Italia – Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita; Banche e moneta: serie nazionali; L’economia italiana in breve

Aziende:

Almawave – CDA: Bilancio

Ambienthesis – CDA: Bilancio

Bioera – CDA: Bilancio

Gibus – Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari FY 2020. Interverranno il Presidente, l’AD e il Direttore finanziario del Gruppo

Ki Group – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Personale domestico – Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-01-2021/ 31-03-2021

Fondo Mario Negri e Besusso – Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Gennaio-Marzo 2021.

Martedì 13/04/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia

Abi – Videoconferenza con David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo. Partecipa: Antonio Patuelli, Presidente Abi e Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana – Marzo 2021

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

10.00 – Intesa Sanpaolo: presentazione nuove Linee Guida 2021-2022 del Fondo di Beneficenza – L’incontro “Il Futuro Davanti” è organizzato, in diretta streaming, dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo per presentare le nuove Linee Guida 2021-2022 e illustrare le tematiche ritenute rilevanti e prioritarie nel prossimo biennio in ambito sociale. Saluto introduttivo del Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro

11.00 – Attività Istituzionali – Partecipazione del Presidente Mattarella, in video conferenza dal Quirinale, alla cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Almawave – Appuntamento: Presentazione analisti

Italia Independent – Appuntamento: Presentazione analisti

Neodecortech – Assemblea: Bilancio

Radici – Appuntamento: Presentazione analisti

Telesia – CDA: Bilancio

Mercoledì 14/04/2021

Appuntamenti:

G20 – Secondo Employment Working Group Meeting (fino a venerdì 16/04/2021)

Fed – Beige Book

BCE – Pubblicazione del Rapporto annuale 2020 della Banca Centrale Europea

Eurofi High Level Seminar 2021 – Evento on line organizzato da Eurofi con la Portuguese EU Council Presidency (fino a venerdì 16/04/2021)

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Parlamento Europeo – ECON committee meeting – Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari

CNEL – Evento istituzionale – Commissione Informazione e Lavoro – Gruppo di lavoro per il capitolo sugli ammortizzatori sociali e sul sostegno al reddito del XXIII Rapporto Mercato del lavoro.In collegamento telematico

13.00 – Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella, al Quirinale, per una colazione di lavoro con il Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Bastogi – CDA: Bilancio

Bed Bath & Beyond – Risultati di periodo

Cia – CDA: Bilancio

Class Editori – CDA: Bilancio

Cleanbnb – CDA: Bilancio

Energica Motor Company – Appuntamento: Presentazione analisti

Exprivia – CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020

G.S| – Risultati di periodo

Gas Plus – CDA: Bilancio

Gpi – Appuntamento: Presentazione analisti

JP Morgan – Risultati di periodo

Luve – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Matica Fintec – Assemblea: Bilancio

Piaggio – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (dal 14 aprile al 15 aprile 2021)

Relatech – Appuntamento: Presentazione analisti

Reti – Appuntamento: Presentazione analisti

Trendevice – CDA: Bilancio

Unidata – CDA: Approvazione del progetto del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Wells Fargo – Risultati di periodo

Giovedì 15/04/2021

Appuntamenti:

Abi – Audizione Abi su patrimonio destinato presso la Commissione di Vigilanza Cassa Depositi e Prestiti. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi

G20 – Primo Africa Advisory Group Meeting in video conferenza

Banca d’Italia – Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Alcoa – Risultati di periodo: e Conference Call

Banca Mediolanum – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

Banco BPM – Assemblea: Assemblea dei Soci

Banco di Desio e della Brianza – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Bank of America – Risultati di periodo

Blackrock – Risultati di periodo

Cdr Advance Capital – CDA: Bilancio

Citigroup – Risultati di periodo

CNH Industrial – Assemblea: Approvazione della relazione finanziaria annuale 2020

Delta Air Lines – Risultati di periodo

Eukedos – CDA: Bilancio

Ferrari – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020

Gequity – CDA: Bilancio

Igd – Assemblea: Bilancio

Maire Tecnimont – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 16 aprile 2021)

OVS – CDA: Bilancio

Pepsico – Risultati di periodo

Piaggio – Assemblea: Bilancio (seconda convocazione)

Stellantis – Assemblea: Bilancio

Unicredit – Assemblea: Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2020 (unica convocazione)

Unidata – Appuntamento: Presentazione dei risultati economico-finanziari 2020 agli analisti e agli investitori

Us Bancorp – Risultati di periodo

Venerdì 16/04/2021

Appuntamenti:

EU – Riunione ECOFIN

BCE – Bollettino economico

EU – Riunione dell’Eurogruppo in videoconferenza. Partecipa Christine Lagarde

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di marzo

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni

Aziende:

Banco di Desio e della Brianza – Assemblea: Bilancio

Farmaè – CDA: Approvazione dati relativi ai Ricavi e principali KPI del I Trim. 2021, non sottoposti a revisione contabile

Igd – Assemblea: Bilancio

Indel B – CDA: Bilancio

Maire Tecnimont – Assemblea: Bilancio

Matica Fintec – Assemblea: Bilancio

Morgan Stanley – Risultati di periodo

OVS – Appuntamento: Presentazione analisti

Poligraf. S. F – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020 di Poligrafica S. Faustino S.p.A.

Scadenze Fiscali:

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi,

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”, relativa al mese precedente.

INPGI – versament – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.