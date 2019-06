Appuntamenti e scadenze: settimana del 10 giugno 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 10/06/2019

Appuntamenti:

Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella visita il CERN, a Ginevra, durante la mattinata. Nel pomeriggio andrà all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) in occasione del centesimo anniversario di fondazione

Banca d’Italia – L’economia italiana in breve

Borsa:

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

AMM – Assemblea: Bilancio

Eems – Assemblea: Bilancio

Piquadro – CDA: Bilancio

Martedì 11/06/2019

Appuntamenti:

Istat – Esportazioni delle regioni italiane – Gennaio – Marzo 2019; Le spese per i consumi delle famiglie – Anno 2018

Banca d’Italia – Banche e moneta: serie nazionali; Turismo internazionale dell’Italia

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

Aziende:

Agatos – CDA: Bilancio

Eems – Assemblea: Bilancio

La Doria – Assemblea: Bilancio

Appuntamenti:

Rapporto ENAC 2018 – Si svolge a Palazzo Giustiniani, presso il Senato della Repubblica, la presentazione del Rapporto e Bilancio Sociale ENAC 2018

Mercoledì 12/06/2019

Appuntamenti:

Istat – Bilancio demografico nazionale – Anno 2018

PFEXPO Gold Edition – “The Nudge – Il valore della finanza comportamentale e dell’educazione economica nelle scelte di investimento” si svolge a Milano presso il Teatro Manzoni. L’evento è organizzato da ProfessioneFinanza e LaMiaConsulenza.it ed è l’appuntamento più esclusivo del settore al quale prenderanno parte i più importanti esponenti dell’industria del risparmio gestito e della consulenza finanziaria

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Kraft Heinz – Risultati di periodo

La Doria – Assemblea: Bilancio

Giovedì 13/06/2019

Appuntamenti:

Istat – Il mercato del lavoro – I° Trimestre 2019

UE – Riunione dell’Eurogruppo

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Adobe Systems Inc Adobe System – Risultati di periodo

Antares Vision – Assemblea: Bilancio

Cose Belle D’Italia – Assemblea: Bilancio

Venerdì 14/06/2019

Appuntamenti:

Open Innovation Summit 2019 – Si svolge a Saint-Vincent, l’appuntamento annuale dedicato all’innovazione delle aziende grazie alle tecnologie esterne delle startup digitali, organizzato da Digital Magics

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

UE – Riunione Ecofin

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Csp Int Ind Calze – Assemblea: Bilancio

Fintel Energia Group – Assemblea: Bilancio

Sabato 15/06/2019

Aziende:

Olidata – Assemblea: Bilancio