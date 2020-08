Appuntamenti e scadenze: settimana del 10 agosto 2020

editato in: da

Lunedì 10/08/2020

Appuntamenti:

Singapore – Borsa di Singapore chiusa per festività

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Banca d’Italia – Banche e moneta: serie nazionali

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a venerdì 14/08/2020)

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Martedì 11/08/2020

Appuntamenti:

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

Banca d’Italia – L’economia italiana in breve; Turismo internazionale dell’Italia

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Aziende:

Sysco – Risultati di periodo

Zalando – Risultati di periodo

Mercoledì 12/08/2020

Appuntamenti:

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Cisco Systems – Risultati di periodo

Macy’s – Risultati di periodo

Giovedì 13/08/2020

Appuntamenti:

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Venerdì 14/08/2020

Appuntamenti:

Rating sovrano – Irlanda – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Belgio – DBRS pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Ungheria – S&P Global e Fitch pubblicano la revisione del merito di credito

Banca d’Italia – Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centrali; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche

Rating sovrano – Svezia – S&P Global pubblica la revisione del merito di credito

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT