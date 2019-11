Appuntamenti e scadenze dell’8 novembre 2019

editato in: da

Lunedì 04/11/2019

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi

Martedì 05/11/2019

Ecomondo e Key Energy 2019 – Si svolge a Rimini l’evento di riferimento in Europa per l’innovazione tecnologica e industriale. Una fiera internazionale con un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile

Mercoledì 06/11/2019

Il Salone dei Pagamenti 2019 – Si svolge a Milano, presso MiCo Milano Congressi, l’importante appuntamento italiano sull’innovazione e i pagamenti, organizzato da ABIServizi

Venerdì 08/11/2019

Banca d’Italia – Workshop “The economics of occupational licensing”

Festival “Economia COME. L’impresa di crescere” – Parte, a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, la III edizione del Festival “Economia COME. L’impresa di crescere”, un evento dedicato all’economia, alla globalizzazione, all’innovazione e ai nuovi modelli di business e organizzazione del lavoro

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia

UE – Riunione Ecofin

Rating sovrano – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito per il Regno Unito

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Anima Holding – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Atlantia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Farmafactoring – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Intermobiliare – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Popolare Sondrio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Basicnet – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Bper – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Coima Res – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Dovalue – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Honda Motor – Risultati di periodo

Illimity Bank – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Interpump Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Italgas – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Landi Renzo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Nexi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poligraf. S. F – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Prima Industrie – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Rcs Mediagroup – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Retelit – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Revlon – Risultati di periodo

Tamburi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Telecom Italia – Appuntamento: Conference call con gli analisti

UBI – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Unipol – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Unipolsai – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Zignago Vetro – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Il Lanciatore VEGA al Museo – A Milano, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci presenta il modello in scala 1:1 del lanciatore spaziale VEGA, realizzato grazie a un progetto promosso da ESA – Agenzia Spaziale Europea, in collaborazione con ASI – Agenzia Spaziale Italiana, sviluppato in Italia da Avio