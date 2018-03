Appuntamenti e scadenze dell’8 marzo 2018

(Teleborsa) –

Giovedì 08/03/2018

Appuntamenti:

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

BCE – Conferenza stampa del Presidente Mario Draghi

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Txt E-Solutions – CDA – Risultati di periodo

Salvatore Ferragamo – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Eprice – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Cementir Holding – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Azimut – CDA – Risultati di periodo

Autogrill – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Aeffe – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

4Aim Sicaf – CDA – Risultati di periodo

Banca Profilo – CDA – Risultati di periodo

Bper – CDA – Risultati di periodo

ERG – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Banca Sistema – CDA – Risultati di periodo

Falck Renewables – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

MOD.730-4 precompilato (Spese Sanitarie) – Scade il termine per esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno d’imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.