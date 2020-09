Appuntamenti e scadenze dell’11 settembre 2020

editato in: da



Lunedì 07/09/2020

Appuntamenti:

Digital Italian Equity Week 2020 – La quarta edizione dell’Italian Equity Week di Borsa Italiana sarà in formato interamente digitale con 77 società che rappresentano oltre il 65% della capitalizzazione di Piazza Affari che incontreranno 330 investitori globali (fino a giovedì 17/09/2020)

Milano Art Week – Una settimana dedicata all’arte moderna e contemporanea, con inaugurazioni, aperture straordinarie, iniziative speciali e mostre, aperte nelle diverse sedi espositive della città (fino a domenica 13/09/2020)

Mercoledì 09/09/2020

Appuntamenti:

Eurofi Financial Forum 2020 – Si svolge a Berlino l’evento organizzato da Eurofi improntato sugli sviluppi della regolamentazione finanziaria e sulle possibili implicazioni dei trend macroeconomici e industriali in corso (fino a venerdì 11/09/2020)

Giovedì 10/09/2020

Appuntamenti:

3rd Bank of Italy-CEPR Labour workshop – Workshop organizzato da Banca d’Italia per offrire ai ricercatori la possibilità di presentare analisi rilevanti per la comprensione delle dinamiche del mercato del lavoro e della loro interazione con le istituzioni (fino a venerdì 11/09/2020)

Banking and Payments in the Digital World – La conferenza, organizzata da Deutsche Bundesbank, si svolge in modalità virtuale. Partecipa Christine Lagarde, presidente della BCE (fino a venerdì 11/09/2020)

Festival Città Impresa – La 13^ edizione di Vicenza Città Impresa-Festival delle Imprese Champion si svolge dal vivo e in digitale. Partecipano ministri, imprenditori, manager ed economisti a confronto sulle strategie per la ripresa. Ci saranno 30 incontri con circa 120 relatori (fino a domenica 13/09/2020)

Venerdì 11/09/2020

Appuntamenti:

EU – Riunione dell’Eurogruppo

Rating sovrano – Austria, Lussemburgo, Norvegia, Malta e Portogallo – S&P Global pubblica la revisione del merito di credito

EU – Riunione informale ECOFIN (fino a sabato 12/09/2020)

Istat – Mercato del lavoro – III trimestre 2020

Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia

Aziende:

Alkemy – CDA: Relazione semestrale

Carel Industries – Appuntamento: Presentazione analisti

Cellularline – CDA: Relazione semestrale

Fidia – CDA: Relazione semestrale

Gas Plus – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Iniziative Bresciane – CDA: Relazione semestrale

Isagro – Appuntamento: Presentazione analisti

Juventus – CDA: Bilancio

Landi Renzo – CDA: Relazione semestrale

Mediaset – Appuntamento: Presentazione analisti

Mondo Tv Suisse – CDA: Relazione semestrale

Sicit Group – CDA: Relazione semestrale

Techedge – CDA: Relazione semestrale