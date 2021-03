Appuntamenti e scadenze dell’11 marzo 2021

editato in: da

(Teleborsa) –

Giovedì 11/03/2021

Appuntamenti:

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Consiglio dell’UE – Videoconferenza informale dei ministri della Giustizia

13.45 – BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

14.30 – BCE – Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Alerion Clean Power – CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020

Aquafil – CDA: Approvazione progetto di bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Aquafil – Appuntamento: Presentazione analisti

Ascopiave – CDA: Bilancio

Atlantia – CDA: Esame del bilancio consolidato e del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020

Autogrill – CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020

Autogrill – CDA: Bilancio

Azimut – CDA: Progetto di bilancio annuale al 31 dicembre 2020

Banca Ifis – CDA: Approvazione progetto di bilancio 2020 e convocazione Assemblea Soci

Banca Profilo – CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale 2020

Banca Sistema – CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Be Shaping the Future – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Brunello Cucinelli – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 2020

Brunello Cucinelli – Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari

Caltagirone SpA – CDA: Bilancio

Cembre – CDA: Bilancio

Credem – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2020

D’Amico – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Danieli – CDA: Relazione semestrale

De’ Longhi – CDA: Approvazione del progetto di relazione finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020

De’ Longhi – Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati al mercato finanziario

DiaSorin – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2020 e bilancio consolidato 2020

ERG – CDA: Approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020

Falck Renewables – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020

Falck Renewables – Appuntamento: Presentazione analisti

Gefran – CDA: Bilancio

Generali Assicurazioni – Appuntamento: Comunicato stampa ore 7.30 e conference call ore 13.00 per la presentazione agli analisti dei risultati consolidati al 31 Dicembre 2020

Giglio Group – CDA: Bilancio

I Grandi Viaggi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Italgas – Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa e conference call per la presentazione dei risultati nello stesso giorno

Lventure Group – CDA: Bilancio

Nexi – CDA: Approvazione del progetto di bilancio Nexi e del bilancio consolidato al 31.12.2020

Saes Getters – CDA: Bilancio

Safilo – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Sesa – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Toscana Aeroporti – CDA: Bilancio