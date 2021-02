Appuntamenti e scadenze dell’11 febbraio 2021

editato in: da

(Teleborsa) –

Giovedì 11/02/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia

Multistakeholder Forum Poste Italiane – Evento in diretta streaming per condividere la strategia del Gruppo Poste Italiane. Gli indirizzi strategici sulle tematiche Environmental, Social e Governance, saranno presentati dall’AD di Poste Italiane, Matteo Del Fante e dal Condirettore Generale, Giuseppe Lasco

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a venerdì 12/02/2021)

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Astrazeneca – Risultati di periodo

Autogrill – CDA: Preconsuntivo bilancio

Banca Ifis – CDA: Approvazione risultati preliminari 2020

Banca Mediolanum – CDA: Approvazione degli schemi di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020

Banco di Desio e della Brianza – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Cerved Group – CDA: Preconsuntivo bilancio

Digital Value – CDA: Preconsuntivo bilancio

Expedia – Risultati di periodo

Illimity Bank – Appuntamento: Presentazione analisti

Kellogg – Risultati di periodo

Kraft Heinz – Risultati di periodo

Net Insurance – CDA: Preconsuntivo bilancio

Nexi – Appuntamento: Presentazione dei risultati ad analisti e investitori

Nexi – CDA: Approvazione dei risultati preliminari al 31.12.2020

Nissan Motor – Risultati di periodo

Nvidia – Risultati di periodo

Pdf Solutions – Risultati di periodo

Pepsico – Risultati di periodo

Piquadro – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sabaf – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tyson Foods – Risultati di periodo

Unicredit – Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari del quarto trimestre e dell’anno 2020

Unipol – CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2020

UnipolSai – CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2020

Walt Disney – Risultati di periodo

18.30 – Banca Ifis – Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati preliminari 2020 del Gruppo Banca Ifis