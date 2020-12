Appuntamenti e scadenze dell’11 dicembre 2020

editato in: da

Lunedì 07/12/2020

European Space Week 2020 – Evento organizzato dalla Commissione europea e dalla European global navigation satellite systems agency (GSA), durante il quale ci sarà l’opportunità di connettersi con oltre 1200 partecipanti provenienti da tutta Europa e discutere con i leader del settore, gli stakeholder spaziali e i politici (fino a venerdì 11/12/2020)

Giovedì 10/12/2020

Milan Fintech Summit i – Grande iniziativa internazionale, organizzato dal Fintech District, dedicata al futuro dell’innovazione nel settore finanziario. Partecipa al convegno Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi. Edizione online (fino a venerdì 11/12/2020)

5th CEPR Annual Meeting of the International Macroeconomics and Finance Programme (IMF) – La Banca d’Italia ospiterà il workshop che si propone di offrire ai ricercatori la possibilità di presentare lavori rilevanti per questioni di economia e finanza internazionale (fino a venerdì 11/12/2020)

Consiglio europeo – I leader dell’UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di un ulteriore coordinamento in materia di COVID-19, cambiamenti climatici, sicurezza e relazioni esterne. L’11 dicembre i leader si riuniranno anche per il Vertice euro. Partecipa Christine Lagarde (fino a venerdì 11/12/2020)

Venerdì 11/12/2020

Vertice euro – All’Euro Summit parteciperanno tutti i 27 leader europei che faranno il punto sui progressi compiuti nell’unione bancaria e nell’unione dei mercati dei capitali e forniranno, se necessario, ulteriori orientamenti

Banca d’Italia – Investimenti diretti per paese controparte; Turismo internazionale dell’Italia

Scadenze Fiscali:

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Chiusura servizio PCE 2020.