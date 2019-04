Appuntamenti e scadenze dell’11 aprile 2019

editato in: da

Martedì 09/04/2019

Appuntamenti:

(Fino al 11/04/2019) Attività Istituzionali – Visita Ufficiale nel Regno Hascemita di Giordania del Presidente Mattarella

Mercoledì 10/04/2019

Appuntamenti:

(Fino al 11/04/2019) Conferenza Esri Italia – Si svolge a Roma, all’Ergife Palace Hotel, la Conferenza Esri Italia, evento a livello nazionale nel settore delle soluzioni e delle tecnologie geospaziali. L’edizione 2019 della Conferenza sarà dedicata al tema The Science of Where, Envisioning Where Next

Giovedì 11/04/2019

Appuntamenti:

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Autostrade Merid – Assemblea: Bilancio

Avio – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Banca Mps – Assemblea: Bilancio

Carraro – Assemblea: Bilancio

Conafi – CDA: Bilancio

Powersoft – CDA: Bilancio

Recordati – Assemblea: Bilancio

Unicredit – Assemblea: Bilancio