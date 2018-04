Appuntamenti e scadenze dell’11 aprile 2018

editato in: da

(Teleborsa) –

Mercoledì 11/04/2018

Appuntamenti:

FOMC – Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 20 e 21 marzo

Banca d’Italia – Banche e moneta: serie nazionali; L’economia italiana in breve

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Delta Air Lines – Risultati di periodo

Bed Bath & Beyond – Risultati di periodo

Pier 1 Imports – Risultati di periodo

Finecobank – Assemblea – Risultati di periodo

Banco Sardegna Risp – Assemblea – Risultati di periodo