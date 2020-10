Appuntamenti e scadenze dell’1 ottobre 2020

editato in: da

Lunedì 28/09/2020

Appuntamenti:

Milano Design City 2020 – Progetto e innovazione, materia e prodotto di design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/2020)

Martedì 29/09/2020

Appuntamenti:

2a conferenza internazionale RD20 – Giappone – ENEA rappresenterà l’Italia al summit mondiale sulle rinnovabili in Giappone. L’evento è dedicato alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili e si svolgerà in modalità online (fino a venerdì 09/10/2020)

Mercoledì 30/09/2020

Appuntamenti:

Consiglio dell’Unione europea – Riunione informale dei ministri dell’Ambiente (fino a giovedì 01/10/2020)

G20- Arabia Saudita 2020 – Meeting virtuale – Urban 20 Mayors Summit (fino a venerdì 02/10/2020)

Giovedì 01/10/2020

Appuntamenti:

Auto – Immatricolazioni di settembre a cura del Ministero dei Trasporti

Banca d’Italia – Ita-coin

Istat – Bilancio demografico mensile – Gennaio-maggio 2020; Tavole di dati – Censimento permanente delle istituzioni pubbliche – Anno 2017

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento

Consiglio europeo straordinario – I leader dell’UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di affari esteri, in particolare delle relazioni con la Turchia e della situazione nel Mediterraneo orientale. In previsione verranno discusse le relazioni con la Cina, la situazione in Bielorussia e l’avvelenamento di Alexei Navalny. All’ordine del giorno anche il mercato unico, la politica industriale e la trasformazione digitale (fino a venerdì 02/10/2020)

Borsa:

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a venerdì 02/10/2020)

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività (fino a venerdì 02/10/2020)

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Alfio Bardolla – Appuntamento: Presentazione analisti

Bed Bath & Beyond – Risultati di periodo

Circle – Appuntamento: Presentazione analisti

Comer Industries – Appuntamento: Presentazione analisti

Conagra Brands – Risultati di periodo

Dominion Hosting Holding – Appuntamento: Presentazione analisti

Energica Motor Company – Appuntamento: Presentazione analisti

Fabilia – Appuntamento: Presentazione analisti

Finlogic – Appuntamento: Presentazione analisti

Fope – Appuntamento: Presentazione analisti

Gibus – Appuntamento: Presentazione analisti

Ilpra – Appuntamento: Presentazione analisti

Kolinpharma – Appuntamento: Presentazione analisti

Longino&Cardenal – Appuntamento: Presentazione analisti

Maps – Appuntamento: Presentazione analisti

Pepsico – Risultati di periodo

Portobello – Appuntamento: Presentazione analisti

Reti – Appuntamento: Presentazione analisti