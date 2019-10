Appuntamenti e scadenze dell’1 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Martedì 01/10/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Ita-coin

Auto – Immatricolazioni di settembre a cura del Ministero dei Trasporti

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Borsa:

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

A.S. Roma – CDA: Bilancio

De’Longhi – Appuntamento: Conference call con gli analisti

S.S. Lazio – Risultati di periodo: Cds Bilancio