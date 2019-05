Appuntamenti e scadenze dell’1 maggio 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 29/04/2019

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Mercoledì 01/05/2019

Appuntamenti:

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Borsa:

Francia – Borsa di Parigi chiusa per festività

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Italia – Borsa di Milano chiusa per festività

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività

Spagna – Borsa di Madrid chiusa per festività

Aziende:

Blackrock Capital Investment – Risultati di periodo

Estee Lauder Companies – Risultati di periodo

Paramount – Risultati di periodo

Pdf Solutions – Risultati di periodo

The Kraft Heinz – Risultati di periodo

Trivago N V Spon Each Rep Ord Shs Cl A – Risultati di periodo

Yum! Brands Inc Yum Brands – Risultati di periodo

Zynga – Risultati di periodo

Appuntamenti:

Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella presenzierà al Quirinale la Celebrazione della Festa del Lavoro