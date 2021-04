Appuntamenti e scadenze dell’1 aprile 2021

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 29/03/2021

Appuntamenti:

G20 – Primo Anti-Corruption Working Group Meeting – in videonferenza (fino a giovedì 01/04/2021)

Giovedì 01/04/2021

Appuntamenti:

Auto – Immatricolazioni di marzo a cura del Ministero dei Trasporti

OPEC – 15a Riunione OPEC Plus

G20 – Seconda riunione dei deputies delle finanze e delle Banche centrali – Si svolge in modalità virtuale, la seconda riunione, sotto la Presidenza italiana del G20, dei deputies dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali dei paesi del G20 (fino a venerdì 02/04/2021)

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Banca Intermobiliare – CDA: Bilancio

Olidata – CDA: Bilancio

Relatech – Appuntamento: Presentazione analisti

Ucapital24 – CDA: Preconsuntivo bilancio

Wm Capital – Assemblea: Bilancio