Appuntamenti e scadenze del 9 settembre 2020

Lunedì 07/09/2020

Appuntamenti:

Milano Art Week – Una settimana dedicata all’arte moderna e contemporanea, con inaugurazioni, aperture straordinarie, iniziative speciali e mostre, aperte nelle diverse sedi espositive della città (fino a domenica 13/09/2020)

Digital Italian Equity Week 2020 – La quarta edizione dell’Italian Equity Week di Borsa Italiana sarà in formato interamente digitale con 77 società che rappresentano oltre il 65% della capitalizzazione di Piazza Affari che incontreranno 330 investitori globali (fino a giovedì 17/09/2020)

Mercoledì 09/09/2020

Appuntamenti:

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

Eurofi Financial Forum 2020 – Si svolge a Berlino l’evento organizzato da Eurofi improntato sugli sviluppi della regolamentazione finanziaria e sulle possibili implicazioni dei trend macroeconomici e industriali in corso (fino a venerdì 11/09/2020)

ICSD 2020 : 8th International Conference on Sustainable Development – Si svolge a Roma l’ottava Conferenza Internazionale sullo sviluppo sostenibile, organizzata dall’European Center of Sustainable Development con Canadian Institute of Technology (fino a giovedì 10/09/2020)

Banca d’Italia – Banche e moneta: serie nazionali; L’economia italiana in breve

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

A2A – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Acea – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Aeroporto di Bologna – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Ascopiave – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

ASTM – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Buzzi Unicem – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Cementir Holding – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Coima Res – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Enav – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Enel – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

ENI – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

ERG – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Falck Renewables – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Ferrovie dello Stato Italiane – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Green Network – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Gvs – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Hera – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Inwit – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

IREN – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Italgas – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Ivs Group – Appuntamento: Presentazione analisti

Mediaset – Appuntamento: Presentazione analisti

Openfiber – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Oracle – Risultati di periodo

Prysmian – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Rai Way – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Retelit – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Saipem – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Saras – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Snam – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Technogym – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Telecom Italia – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Terna – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Salini Impregilo – Appuntamento: Infrastructure & Energy Day – Digital Italian Equity Week 2020

Wiit – CDA: Relazione semestrale