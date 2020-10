Appuntamenti e scadenze del 9 ottobre 2020

editato in: da

Lunedì 28/09/2020

Appuntamenti:

Milano Design City 2020 – Progetto e innovazione, materia e prodotto di design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/2020)

Martedì 29/09/2020

Appuntamenti:

2a conferenza internazionale RD20 – Giappone – ENEA rappresenterà l’Italia al summit mondiale sulle rinnovabili in Giappone. L’evento è dedicato alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili e si svolgerà in modalità online (fino a venerdì 09/10/2020)

Martedì 06/10/2020

Appuntamenti:

C20 Summit – G20 – Arabia Saudita 2020 – Il Vertice C20 è il più grande raduno virtuale di migliaia di leader della società civile e responsabili del cambiamento nel G20 (fino a sabato 10/10/2020)

Mercoledì 07/10/2020

Appuntamenti:

Internet Governance Forum (IGF) Italia 2020 – L’internet governance, il ruolo del web per la ripartenza dell’economia, le nuove professioni nell’era digitale iniziative europee e internazionali, internet per la crescita sostenibile e l’economia circolare, sono questi alcuni dei temi al centro dell’evento condotto sotto l’egida delle Nazioni Unite, organizzato dal Sistema camerale italiano (fino a venerdì 09/10/2020)

Giovedì 08/10/2020

Appuntamenti:

EY Capri Digital Summit 2020 – La tredicesima edizione dell’EY Capri Digital Summit: A New Brave World, si focalizzerà su infrastrutture, digitale e trasformazione nei consumi e nella produzione di beni e servizi. Se ne discuterà a Roma con i ministri Di Maio, Manfredi e Speranza e con Esther Duflo, alla presenza di esponenti del mondo istituzionale, accademico ed economico (fino a venerdì 09/10/2020)

Venerdì 09/10/2020

Appuntamenti:

European AI Alliance Assembly – I membri della European Artificial Intelligence (AI) Alliance si incontreranno in un grande evento online. Riunione chiave per il processo di definizione delle politiche della Commissione europea nel settore dell’intelligenza artificiale

Banca d’Italia – Banche e moneta: serie nazionali; L’economia italiana in breve

Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri della Giustizia

Il Piano di ripresa UE – A Roma i rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali e gli operatori del settore parleranno del piano europeo per la ripresa e delle opportunità di rilancio per il sistema italiano dei trasporti e della logistica

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT