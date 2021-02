Appuntamenti e scadenze del 9 febbraio 2021

editato in: da

(Teleborsa) –

Martedì 09/02/2021

Appuntamenti:

G20 – Secondo “Infrastructure Working Group Meeting” in videoconferenza

Riesame della strategia di politica monetaria dell’Eurosistema – Riesame della strategia di politica monetaria dell’Eurosistema: La Banca d’Italia incontra i rappresentanti dell’Accademia, evento online

Banca d’Italia – L’economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana – Gennaio 2021

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

European MidCap Event – Tappa virtuale a Francoforte per l’European MidCap Event, il ciclo di incontri dedicato alle piccole e medie aziende italiane, organizzato da Intermonte – investment bank e rivolto agli investitori provenienti dai vari paesi europei

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Aziende:

Banca MPS – CDA: Approvazione dei risultati di bilancio 2020

Banco BPM – CDA: Bilancio

Buzzi Unicem – CDA: Esame dei dati preconsuntivi 2020

Circle – Appuntamento: Presentazione analisti

Cisco Systems – Risultati di periodo

Esprinet – Appuntamento: Presentazione analisti

Fineco – CDA: Progetto di bilancio al 31 dicembre 2020

Twenty-First Century Fox – Risultati di periodo

Goodyear Tire & Rubber – Risultati di periodo

Mattel – Risultati di periodo

Mediobanca – CDA: Relazione semestrale al 31.12.2020

S&P Global – Risultati di periodo

Twitter – Risultati di periodo