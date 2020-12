Appuntamenti e scadenze del 9 dicembre 2020

editato in: da

Lunedì 07/12/2020

Appuntamenti:

European Space Week 2020 – Evento organizzato dalla Commissione europea e dalla European global navigation satellite systems agency (GSA), durante il quale ci sarà l’opportunità di connettersi con oltre 1200 partecipanti provenienti da tutta Europa e discutere con i leader del settore, gli stakeholder spaziali e i politici (fino a venerdì 11/12/2020)

Mercoledì 09/12/2020

Appuntamenti:

Motore Italia – Le piccole e medie imprese che fanno muovere il paese. Durante la sesta edizione di Motore Italia si tratteranno temi come Ambiente ed Energia, Credito, Digitale, Finanza, Export e internazionalizzazione e Servizi all’impresa (fino a giovedì 10/12/2020)

EU – Vertice internazionale – Meeting dei leader dell’UE e dell’Unione Africana in video conferenza

CNEL – Evento istituzionale – Gruppo di lavoro per la redazione della Relazione annuale sulla qualità dei servizi offerti dalla PA, in collegamento telematico

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

A.S. Roma – Assemblea: Bilancio

Campbell Soup – Risultati di periodo