Appuntamenti e scadenze del 7 ottobre 2020

Lunedì 28/09/2020

Appuntamenti:

Milano Design City 2020 – Progetto e innovazione, materia e prodotto di design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/2020)

Martedì 29/09/2020

Appuntamenti:

2a conferenza internazionale RD20 – Giappone – ENEA rappresenterà l’Italia al summit mondiale sulle rinnovabili in Giappone. L’evento è dedicato alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili e si svolgerà in modalità online (fino a venerdì 09/10/2020)

Lunedì 05/10/2020

Borsa:

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a giovedì 08/10/2020)

Martedì 06/10/2020

Appuntamenti:

C20 Summit – G20 – Arabia Saudita 2020 – Il Vertice C20 è il più grande raduno virtuale di migliaia di leader della società civile e responsabili del cambiamento nel G20 (fino a sabato 10/10/2020)

Made in Italy: The Restart – Il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid – L’evento, in diretta streaming, è nato dalla partnership tra Il Sole 24 Ore e il Financial Times per il rilancio dell’economia italiana a livello internazionale e del brand “Made in Italy”. Intervengono i ministri De Micheli, di Maio, Franceschini, Patuanelli, Pisano, il Presidente di Confindustria Bonomi, il CEO e Direttore Generale Cassa Depositi e Prestiti Palermo, il Presidente Enel Crisostomo e il Direttore Generale di Agenzia Dogane e Monopoli Minenna e oltre 40 tra top manager e imprenditori che rappresentano l’eccellenza italiana (fino a giovedì 08/10/2020)

STAR Conference 2020 Fall Edition – Le società del segmento STAR di Borsa Italiana incontrano la comunità finanziaria italiana ed internazionale. L’evento, in formato interamente digitale, è organizzato da Borsa Italiana per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l’opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italiane. in formato interamente digitale (fino a mercoledì 07/10/2020)

Mercoledì 07/10/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia; Le riserve ufficiali della Banca d’Italia; Rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia

Paris Europlace online International Financial Forum – Il Forum Finanziario Internazionale, al quale Christine Lagarde interviene con uno speech pre-registrato, riunisce tutti gli stakeholder del settore finanziario per discutere sugli impatti economici dovuti alla crisi e per definire una strategia per la ripresa oltre a valutare il contributo dell’industria finanziaria con particolare attenzione alla finanza sostenibile e alla trasformazione digitale. Partecipano investitori, banche e intermediari finanziari, associazioni professionali e le autorità del mercato finanziario

FOMC – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana – Settembre 2020

Internet Governance Forum (IGF) Italia 2020 – L’internet governance, il ruolo del web per la ripartenza dell’economia, le nuove professioni nell’era digitale iniziative europee e internazionali, internet per la crescita sostenibile e l’economia circolare, sono questi alcuni dei temi al centro dell’evento condotto sotto l’egida delle Nazioni Unite, organizzato dal Sistema camerale italiano (fino a venerdì 09/10/2020)

9.30 – MIT – Presentazione esiti del gruppo di lavoro sulla Roma-Pescara ferroviaria – Nella sede di Piazzale di Porta Pia 1 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro Paola De Micheli, insieme al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, all’AD di Ferrovie dello Stato Italiane, Gianfranco Battisti e all’AD di Rete Ferroviaria Italiana, Maurizio Gentile, presenterà alla stampa l’esito del gruppo di lavoro sulla linea ferroviaria Roma-Pescara

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto trimestrale sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Aziende:

Aeroporto di Bologna – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Alkemy – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Avio – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

B&C Speakers – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Banca Ifis – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Bb Biotech – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Carel Industries – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Cellularline – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Cembre – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

D’Amico – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

El.En – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Elica – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Emak – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Equita Group – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Eurotech – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Falck Renewables – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Fidia – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Guala Closures – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Irce – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Ivs Group – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

La Doria – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Mondadori – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Mondo TV – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Newlat Food – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Orsero – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Piovan – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Prima Industrie – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Reno De Medici – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Reply – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Retelit – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

S.S. Lazio – Risultati di periodo: CdG Bilancio

Saes Getters – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Sesa – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Sicit Group – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Tamburi – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Tinexta – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition

Zignago Vetro – Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition