Appuntamenti e scadenze del 7 novembre 2019

Lunedì 04/11/2019

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi

Martedì 05/11/2019

Ecomondo e Key Energy 2019 – Si svolge a Rimini l’evento di riferimento in Europa per l’innovazione tecnologica e industriale. Una fiera internazionale con un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile

Mercoledì 06/11/2019

Il Salone dei Pagamenti 2019 – Si svolge a Milano, presso MiCo Milano Congressi, l’importante appuntamento italiano sull’innovazione e i pagamenti, organizzato da ABIServizi

Giovedì 07/11/2019

Convegno Confintesa – Si svolge a Roma il convegno dal titolo “Salario Minimo e rappresentanza sindacale: Due facce della stessa medaglia”

Hitachi Social Innovation Forum 2019 Europe – Human-Centric Digital Transformation – Il Forum che si svolge a Milano, è un’occasione di confronto e condivisione nel panorama internazionale della Social Innovation. Sul palco si alterneranno i protagonisti di spicco del mondo industriale europeo per presentare e condividere le dinamiche e le strategie della trasformazione digitale

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali della Banca d’Italia

UE – Riunione dell’Eurogruppo

BCE – Bollettino economico

Tesoro – Comunicazione BOT

Avio – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Ifis – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Mediolanum – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Profilo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

BE – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Bper – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Brembo – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Brunello Cucinelli – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Buzzi Unicem – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cattolica – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Coima Res – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Credem – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dea Capital – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

De’Longhi – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dovalue – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dropbox – Risultati di periodo

Falck Renewables – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fincantieri – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Goldman Sachs – Risultati di periodo

IGD – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Iren – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Italgas – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Italmobiliare – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Leonardo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Massimo Zanetti Beverage – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ralph Lauren – Risultati di periodo

Ratti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Telecom Italia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ternienergia – Assemblea: Bilancio

Toscana Aeroporti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Txt E-Solutions – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Unicredit – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Unipol – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Unipolsai – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Walt Disney – Risultati di periodo

BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali