Appuntamenti e scadenze del 7 novembre 2018

Martedì 06/11/2018

Appuntamenti:

Ecomondo gli Stati Generali della Green Economy 2018 – Si svolge a Rimini la settima edizione di Ecomondo, sette proposte di green economy per rilanciare l’economia in Italia, organizzata dal Consiglio Nazionale della Green Economy, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente

Mercoledì 07/11/2018

Appuntamenti:

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Il Salone dei Pagamenti – Payvolution 2018 – Si svolge a Milano l’importante appuntamento italiano sull’innovazione e sui pagamenti, organizzato da ABIServizi

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali della Banca d’Italia

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana – Ottobre 2018

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Valsoia – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Unicredit – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tod’s – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sias – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poste Italiane – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Maire Tecnimont – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Iren – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Diasorin – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cnh Industrial – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Buzzi Unicem – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Brembo – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco Sardegna Risp – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco Bpm – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Mediolanum – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Farmafactoring – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Astm – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Generali – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

{IT0005065849} – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Snam – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Inwit – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Interpump Group – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

IGD – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Culti Milano – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Office Depot – Risultati di periodo

Twenty-First Century Fox – Risultati di periodo

Groupon – Risultati di periodo

Dean Foods – Risultati di periodo

Tripadvisor – Risultati di periodo

Italiaonline – Appuntamento: Conference call con gli analisti

UBI – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Falck Renewables – Appuntamento: Conference call con gli analisti