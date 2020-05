Appuntamenti e scadenze del 7 maggio 2020

editato in: da

Giovedì 07/05/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali della Banca d’Italia

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana – aprile 2020

Commissione Europea – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento – Affari istituzionali

Borsa:

Malesia – Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Anima Holding – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Azimut – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Intermobiliare – Assemblea: Bilancio

Banca Mediolanum – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Mps – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Profilo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco Bpm – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco di Desio e della Brianza – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Basicnet – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

BE – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Bristol-Myers Squibb – Risultati di periodo

Brunello Cucinelli – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Credem – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

D’Amico – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dropbox – Risultati di periodo

Eles – CDA: Bilancio

Elica – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Equita Group – Assemblea: Bilancio

Falck Renewables – Assemblea: Bilancio

First Solar – Risultati di periodo

Geox – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Herbalife Nutrition – Risultati di periodo

IGD – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Leonardo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Maire Tecnimont – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mediobanca – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Monrif – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Motorola Solutions – Risultati di periodo

Nintendo Co Nintendo – Risultati di periodo

Pdf Solutions – Risultati di periodo

Poligrafici – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Recordati – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Relatech – Assemblea: Bilancio

Spactiv – Assemblea: Bilancio

BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali