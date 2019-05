Appuntamenti e scadenze del 7 maggio 2019

editato in: da



Martedì 07/05/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali della Banca d’Italia

Incontri con la Banca d’Italia – sede di Palermo – L’incontro avrà come tema “L’innovazione nel sistema dei pagamenti, FinTech e cryptoasset”

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

XIII Simposio COTEC Europa – Si terrà al Teatro San Carlo di Napoli, il Simposio organizzato dalle COTEC di Italia, Portogallo, e Spagna. Parteciperanno il Re di Spagna, il Presidente del Portogallo e il Presidente Mattarella, nella loro qualità di Presidenti Onorari delle COTEC dei rispettivi Paesi. Il tema centrale di questa edizione è “PA 4.0: Rethinking the Public Administration for a Digital World”

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

3D Systems Corp 3D Systems – Risultati di periodo

Alkemy – Assemblea: Bilancio

Amplifon – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Mediolanum – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Campari – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cerved Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cnh Ind. Nv – Risultati di periodo

Cnh Industrial – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dean Foods – Risultati di periodo

Elica – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Enertronica – CDA: Bilancio

Ferrari – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Finecobank – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Generali – Assemblea: Bilancio

IGD – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Intesa Sanpaolo – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Investire SGR – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Kolinpharma – Assemblea: Bilancio

Nova Re – Assemblea: Bilancio

Piaggio – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poste Italiane – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sabaf – Assemblea: Bilancio

Tripadvisor – Risultati di periodo