Appuntamenti e scadenze del 7 febbraio 2020

Venerdì 07/02/2020

Appuntamenti:

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana – gennaio 2020

Istat – Presentazione risultati Censimento Permanente Imprese – Si svolge a Milano, a Palazzo Mezzanotte, il convegno “Imprese che guardano al futuro tra opportunità e nuove sfide. I primi risultati del Censimento Permanente 2019”, organizzato dall’Istat in collaborazione con Borsa Italiana

26° Congresso Assiom Forex – Si svolge a Brescia il 26° Congresso annuale degli operatori dei mercati finanziari, al quale partecipa il Governatore della Banca d’Italia. Prendono parte all’evento i principali esponenti del sistema bancario, della finanza nazionale e le Istituzioni (fino a sabato 08/02/2020)

Banca d’Italia – Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Banca Mps – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Preconsuntivo bilancio

Banca Popolare Sondrio – CDA: Preconsuntivo bilancio

Banca Sistema – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Preconsuntivo bilancio

Buzzi Unicem – CDA: Preconsuntivo bilancio

Cnh Industrial – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive / Bilancio

Honda Motor Co Adr-Each Cnv Into – Risultati di periodo