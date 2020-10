Appuntamenti e scadenze del 6 ottobre 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 28/09/2020

Appuntamenti:

Milano Design City 2020 – Progetto e innovazione, materia e prodotto di design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/2020)

Martedì 29/09/2020

Appuntamenti:

2a conferenza internazionale RD20 – Giappone – ENEA rappresenterà l’Italia al summit mondiale sulle rinnovabili in Giappone. L’evento è dedicato alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili e si svolgerà in modalità online (fino a venerdì 09/10/2020)

Lunedì 05/10/2020

Borsa:

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a giovedì 08/10/2020)

Martedì 06/10/2020

Appuntamenti:

BCE – Christine Lagarde partecipa in videoconferenza al 10° anniversario del European Stability Mechanism

Consiglio dell’Unione europea – Riunione informale dei ministri dell’Energia

C20 Summit – G20 – Arabia Saudita 2020 – Il Vertice C20 è il più grande raduno virtuale di migliaia di leader della società civile e responsabili del cambiamento nel G20 (fino a sabato 10/10/2020)

Wall Street Journal – CEO Council Summit – Il Consiglio dei CEO si riunirà online per discutere sull’impatto che la pandemia ha avuto sulla società, sull’economia mondiale e sulla geopolitica e su come le aziende tentano di ricostruirsi dopo il crollo economico più acuto che si ricordi, con i CEO che devono affrontare una serie di sfide senza precedenti. Chat pre-registrata di Christine Lagarde

Vertice UE-Ucraina – 22º vertice bilaterale tra l’Unione europea e l’Ucraina

Made in Italy: The Restart – Il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid – L’evento, in diretta streaming, è nato dalla partnership tra Il Sole 24 Ore e il Financial Times per il rilancio dell’economia italiana a livello internazionale e del brand “Made in Italy”. Intervengono i ministri De Micheli, di Maio, Franceschini, Patuanelli, Pisano, il Presidente di Confindustria Bonomi, il CEO e Direttore Generale Cassa Depositi e Prestiti Palermo, il Presidente Enel Crisostomo e il Direttore Generale di Agenzia Dogane e Monopoli Minenna e oltre 40 tra top manager e imprenditori che rappresentano l’eccellenza italiana (fino a giovedì 08/10/2020)

STAR Conference 2020 Fall Edition – Le società del segmento STAR di Borsa Italiana incontrano la comunità finanziaria italiana ed internazionale. L’evento è organizzato da Borsa Italiana per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l’opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italiane (fino a mercoledì 07/10/2020)

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

EU – Riunione ECOFIN

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Biesse – Appuntamento: Presentazione analisti

Cementir Holding – Appuntamento: Presentazione analisti

El.En – Appuntamento: Presentazione analisti

Fidia – Appuntamento: Presentazione analisti

Gefran – Appuntamento: Presentazione analisti

IMA – Appuntamento: Presentazione analisti

La Doria – Appuntamento: Presentazione analisti

Levi Strauss – Risultati di periodo

Servizi Italia – Appuntamento: Presentazione analisti