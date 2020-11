Appuntamenti e scadenze del 6 novembre 2020

editato in: da

Lunedì 02/11/2020

Appuntamenti:

Forum P.A. Restart Italia: progettiamo insieme la ripartenza del Paese – Tappa autunnale del percorso RestartItalia, in modalità digitale, con eventi di scenario, speech di livello internazionale, talk di approfondimento, punti di vista delle aziende ICT, prospettive del Governo centrale e testimonianze delle amministrazioni locali (fino a venerdì 06/11/2020)

Martedì 03/11/2020

Appuntamenti:

Ecomondo e Key Energy 2020 Digital Edition – Ecomondo è l’appuntamento di riferimento in Europa per l’innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare. Si svolge con la 14a edizione di KEY ENERGY, vetrina internazionale di tecnologie e servizi per tutta la filiera dell’energia. Gli eventi si terranno su piattaforma digitale (fino a domenica 15/11/2020)

Mercoledì 04/11/2020

Appuntamenti:

ABI – Il Salone dei Pagamenti – Il futuro è nei nostri geni – L’iniziativa, organizzata da ABIServizi su innovazione e pagamenti, sarà totalmente digitale. Verranno trattati temi come payvolution, nuove tecnologie e sicurezza fisica e digitale (fino a venerdì 06/11/2020)

Venerdì 06/11/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali della Banca d’Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia

Le filiere integrate per il rilancio del Paese – Evento organizzato da The European House-Ambrosetti, in streaming

CNEL – Webinar – Prepararsi per il futuro. Infrastrutture produttive intelligenti, mercati, lavoro e formazione sindacale. Diretta streaming

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana – Ottobre 2020

15.15 – Agenzia Dogane e Monopoli – Presentazione azioni di innovazione e digital transformation avviate da ADM, durante il Forum P.A. 2020 – Restart Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Anima Holding – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Buzzi Unicem – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Carel Industries – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mazda Motor – Risultati di periodo

Poligraf. S. F – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Prima Industrie – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Zignago Vetro – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive