Appuntamenti e scadenze del 6 marzo 2019

Mercoledì 06/03/2019

Appuntamenti:

Fed – Beige Book

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana

Adconsum: “Luce sulla povertà energetica” – Una giornata di lavori per valutare cosa si sa sulla povertà energetica e quali proposte ad oggi sono allo studio tra l’Italia e l’Europa per combattere il fenomeno. Si svolge presso la Camera dei Deputati – Sala Nilde Iotti

Economia e finanze – Question time al ministro Tria presso la Camera dei Deputati

Aziende:

Italmobiliare – CDA: Bilancio

Eprice – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Danieli & C – CDA: Relazione semestrale

ERG – CDA: Bilancio

Carraro – CDA: Bilancio

Acea – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Dollar Tree – Risultati di periodo

Abercrombie & Fitch – Risultati di periodo