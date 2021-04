Appuntamenti e scadenze del 6 aprile 2021

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 05/04/2021

Appuntamenti:

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a giovedì 08/04/2021)

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale – Meeting di primavera 2021 – Il Meeting di primavera IMF World 2021 Spring Meetings si svolge in modalità virtuale (fino a domenica 11/04/2021)

Martedì 06/04/2021

Appuntamenti:

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

IIF Digital Currency Roundtable 2021 – L’incontro, organizzato dall’Institute of International Finance, riunirà le principali voci dell’industria e del settore pubblico per condividere l’approccio attuale e le prospettive sui nuovi sviluppi della moneta digitale

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

Borsa:

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Banca MPS – Assemblea: Approvazione del bilancio 2020 (unica convocazione)