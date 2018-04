Appuntamenti e scadenze del 6 aprile 2018

editato in: da

Martedì 03/04/2018

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano

Giovedì 05/04/2018

Appuntamenti:

Economia e Finanaza – La Banca d’Italia e l’Università Bocconi – BAFFI CAREFIN organizzano la prima edizione di una conferenza biennale su “Stabilità Finanziaria e Regolamentazione” a Roma

Borsa:

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività

Venerdì 06/04/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali della Banca d’Italia

Istat – Prezzi delle abitazioni – IV trimestre 2017; Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana – marzo 2018

Borsa:

CAD IT – Ultimo giorno valido per aderire all’OPA lanciata da Quarantacinque a 5,30 euro

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Clabo – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Culti Milano – Assemblea – Risultati di periodo

Tesmec – Assemblea – Risultati di periodo

Alerion – Assemblea – Risultati di periodo

UBI – Assemblea – Risultati di periodo

GPI – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Spesometro – termine per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel corso del secondo semestre 2017.