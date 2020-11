Appuntamenti e scadenze del 5 novembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 02/11/2020

Appuntamenti:

Forum P.A. Restart Italia: progettiamo insieme la ripartenza del Paese – Tappa autunnale del percorso RestartItalia, in modalità digitale, con eventi di scenario, speech di livello internazionale, talk di approfondimento, punti di vista delle aziende ICT, prospettive del Governo centrale e testimonianze delle amministrazioni locali (fino a venerdì 06/11/2020)

Martedì 03/11/2020

Appuntamenti:

Ecomondo e Key Energy 2020 Digital Edition – Ecomondo è l’appuntamento di riferimento in Europa per l’innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare. Si svolge con la 14a edizione di KEY ENERGY, vetrina internazionale di tecnologie e servizi per tutta la filiera dell’energia. Gli eventi si terranno su piattaforma digitale (fino a domenica 15/11/2020)

Mercoledì 04/11/2020

Appuntamenti:

ABI – Il Salone dei Pagamenti – Il futuro è nei nostri geni – L’iniziativa, organizzata da ABIServizi su innovazione e pagamenti, sarà totalmente digitale. Verranno trattati temi come payvolution, nuove tecnologie e sicurezza fisica e digitale (fino a venerdì 06/11/2020)

Giovedì 05/11/2020

Appuntamenti:

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Assogestioni “Investire nel futuro: le strade dei megatrend” – Focus su come convogliare lo studio dei megatrend in soluzioni di investimento che permettano agli investitori di accedere a fonti di alpha sostenibili

FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell

13.00 – BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Aziende:

3 D Systems – Risultati di periodo

Alibaba Group – Risultati di periodo

Avio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Generali – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Ifis – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca MPS – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Profilo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco BPM – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Be Shaping the Future – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

CNH Industrial – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Coima Res – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Credem – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Credito Valtellinese – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

doValue – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dropbox – Risultati di periodo

Edison – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Enel – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

General Motors – Risultati di periodo

Goldman Sachs – Risultati di periodo

Goldman Sachs – Risultati di periodo

Groupon – Risultati di periodo

Gvs – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Igd – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Intred – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Inwit – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Italmobiliare – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Leonardo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Office Depot – Risultati di periodo

Pdf Solutions – Risultati di periodo

Sit – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Toyota Motor – Risultati di periodo

Tripadvisor – Risultati di periodo

Txt E-Solutions – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Unicredit – Appuntamento: Presentazione analisti