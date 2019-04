Appuntamenti e scadenze del 5 aprile 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Giovedì 04/04/2019

Appuntamenti:

(Fino al 05/04/2019) Dronitaly – Si svolge a Milano la quinta edizione di Dronitaly, la fiera dedicata alla filiera dei sistemi a pilotaggio remoto aerei, acquatici e terrestri e alle loro applicazioni professionali, con 20 convegni e 40 espositori

Venerdì 05/04/2019

Appuntamenti:

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana – Marzo 2019

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali della Banca d’Italia; Rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia

Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia di inaugurazione dei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura per l’anno 2019 a Scandicci

UE – Riunione dell’Eurogruppo

(Fino al 06/04/2019) UE – Riunione Ecofin

Borsa:

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Bialetti Industrie – CDA: approvazione bilancio consolidato e progetto di bilancio al 31 dicembre 2018

Fincantieri – Assemblea: Bilancio

Nova Re – CDA: Bilancio

Gequity – CDA: Bilancio

Culti Milano – Assemblea: Bilancio