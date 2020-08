Appuntamenti e scadenze del 5 agosto 2020

editato in: da

Lunedì 03/08/2020

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a venerdì 07/08/2020)

Mercoledì 05/08/2020

Appuntamenti:

14.00 – TIM – Il Gruppo Telecom Italia presenterà in Conference Call i risultati del secondo trimestre 2020 approvati dal Consiglio di Amministrazione

Aziende:

Aedes – CDA: Relazione semestrale

Aeffe – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Bialetti Industrie – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive / Relazione semestrale

BPER – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Comer Industries – CDA: Relazione semestrale

Credito Valtellinese – CDA: Relazione semestrale

Datalogic – CDA: Relazione semestrale

Digital Value – CDA: Relazione semestrale

FILA – CDA: Relazione semestrale

IMA – CDA: Relazione semestrale

Jack In The Box – Risultati di periodo

Monrif – CDA: Relazione semestrale

Net Insurance – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Office Depot – Risultati di periodo

Pirelli – CDA: Relazione semestrale

Telecom Italia – Appuntamento: Presentazione analisti

Tesmec – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Tinexta – Appuntamento: Presentazione analisti

Unicredit – CDA: Relazione semestrale

Zynga – Risultati di periodo