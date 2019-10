Appuntamenti e scadenze del 4 ottobre 2019

editato in: da

Giovedì 03/10/2019

Appuntamenti:

Funding & Capital Markets Forum 2019 – Si svolge a Milano l’evento promosso da ABI, che coinvolge la comunità finanziaria italiana e internazionale e le imprese per un confronto sui temi e i trend che guidano la finanza corporate, gli strumenti finanziari, il mercato dei capitali, l’investment banking e il Post-Trading

Venerdì 04/10/2019

Appuntamenti:

Rapporto ASviS 2019: l’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – Si svolge all’Auditorium Parco della Musica, la 4° edizione del Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che fornisce un quadro delle iniziative messe in campo nel mondo, in Europa e in Italia a favore dello sviluppo sostenibile, valuta le politiche realizzate negli ultimi 12 mesi e avanza proposte per accelerare il percorso del nostro Paese verso l’attuazione dell’Agenda 2030. Sarà presente il Presidente Mattarella e il ministro del MEF, Roberto Gualtieri

Istat – Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società; Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana; Conti economici trimestrali (revisione serie)

Salini Impregilo – Assemblea straordinaria dei soci su aumento di capitale e Progetto Italia

Aziende:

A.S. Roma – CDA: Bilancio