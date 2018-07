Appuntamenti e scadenze del 4 luglio 2018

editato in: da

Mercoledì 04/07/2018

Appuntamenti:

Cisl – Conferenza Nazionale dei Servizi – Si svolge all’Auditorium Massimo di Roma la Conferenza, organizzata dalla Cisl. Interverranno Annamaria Furlan, Segretaria generale Cisl, il Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio e il Presidente dell’Inps, Tito Boeri

13a Conferenza Nazionale di Statistica – Si svolge a Roma la Conferenza “Dall’incertezza alla decisione consapevole un percorso da fare insieme” con Giorgio Alleva, presidente Istat e Mariana Kotzeva, Director General Eurostat

Convegno Federcostruzioni – Al Convegno “Edificio 4.0: costruire digitale per un’Italia più sociale, più sicura, più sostenibile” saranno presenti, tra gli altri, il Ministro per le Infrastrutture, Tolinelli e il presidente di Federcostruzioni, Brancaccio

Assemblea ANIA 2018 – Si svolge a Roma l’Assemblea dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

Relazione annuale INPS – A Palazzo Montecitorio si tiene la Relazione annuale INPS

Borsa:

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività

Longino & Cardenal – Inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie su AIM Italia