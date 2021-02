Appuntamenti e scadenze del 4 febbraio 2021

editato in: da

Giovedì 04/02/2021

Appuntamenti:

G20 – Infrastructure Working Group Workshop in videoconferenza

G20 – Secondo “Framework Working Group Meeting” sotto la Presidenza italiana del G20, in videoconferenza (fino a venerdì 05/02/2021)

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento

BCE – Bollettino economico

13.00 – BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Aziende:

Banca Profilo – CDA: Preconsuntivo bilancio

Baxter International – Risultati di periodo

Bristol Myers Squib – Risultati di periodo

Cementir Holding – CDA: Preconsuntivo bilancio

Enel – CDA: Dati preconsuntivi consolidati relativi all’esercizio 2020

Ford Motor – Risultati di periodo

Merck – Risultati di periodo

Motorola Solutions – Risultati di periodo

Nintendo Co – Risultati di periodo

Nokia Corporation – Risultati di periodo

Philip Morris International – Risultati di periodo

Ralph Lauren – Risultati di periodo

Stellantis N.V – Risultati di periodo

Toyota Motor – Risultati di periodo

Viasat – Risultati di periodo

Yum Brands – Risultati di periodo