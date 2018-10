Appuntamenti e scadenze del 31 ottobre 2018

editato in: da

Mercoledì 31/10/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Debito delle amministrazioni locali; Conti finanziari settoriali; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie

94a Giornata Mondiale del Risparmio – Si svolge a Roma l’evento, organizzato da Acri, dal titolo “Etica del risparmio e sviluppo”.

Intervengono: Giovanni Tria, ministro dell’Economia e delle Finanze; Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia; Giuseppe Guzzetti, presidente dell’Acri; Antonio Patuelli, presidente dell’Abi

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà alla Riunione del Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Cnh Industrial – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Indel B – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tesmec – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Reno De Medici – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Sistema – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Safilo Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Zynga – Risultati di periodo

Yum! Brands – Risultati di periodo

Glaxosmithkline – Risultati di periodo

Blackrock Capital Investment – Risultati di periodo

General Motors – Risultati di periodo

Kellogg – Risultati di periodo

Baxter International – Risultati di periodo

Tenaris – Risultati di periodo

Sanofi – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – Termine pagamento seconda rata minimi 2018 e contributo maternità 2018 SDD/MAV

Modello 770/2018 – Termine ultimo di presentazione dei modelli 770/2018

UNI-EMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente

Dichiarazione IRAP – Presentazione della dichiarazione annuale IRAP in forma autonoma

DICHIARAZIONE REDDITI – trasmissione telematica dichiarazione dei redditi persone fisiche società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

IVA – Rimborso trimestrale/compensazione – Presentazione all’ufficio delle entrate della domanda di rimborso / compensazione Iva a credito relativa al trimestre precedente.

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI – Versamento rateale definizione agevolata ruoli.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-10-2018.

CU 2018 – Ultimo giorno per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2018 contenente esclusivamente redditi 2017 non dichiarabili tramite Mod. 730/2018 (come compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).

TASSE AUTOMOBILISTICHE – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli immatricolati negli ultimi 10 gg. del mese di Settembre 2018.

CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2017 e acconto 2018 – Versamento 4 o 5 rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2017 e primo acconto per l’anno 2018.

Modello Unico 2018 Persone Fisiche / Società di persone – versamento – Ultimo giorno per effettuare il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo per l’anno 2017 e del primo acconto 2018.