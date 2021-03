Appuntamenti e scadenze del 31 marzo 2021

editato in: da

Lunedì 29/03/2021

Appuntamenti:

G20 – Primo Anti-Corruption Working Group Meeting – in videonferenza (fino a giovedì 01/04/2021)

Mercoledì 31/03/2021

Appuntamenti:

CNEL – Assemblea – I punti all’ordine del giorno sono: Adempimenti preliminari per l’esame del Documento di economia e finanza 2021 e Atti UE. L’Assemblea è in collegamento telematico

Istat – I bilanci consuntivi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – anno 2019

Banca d’Italia – Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale; Debito estero dell’Italia; Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Corporate Sustainability Hub – Evento digitale a cura di CORE e del Sole 24 Ore. Focus su mobilità sostenibile, Green New Deal, obiettivo decarbonizzazione e la finanza come acceleratore per la transizione sostenibile

9.30 – Banca d’Italia – Assemblea – Assemblea ordinaria annuale dei Partecipanti al capitale della Banca d’Italia – Palazzo Koch, Roma

12.30 – Conferenza Stampa Enel X e il Consorzio Tutela Morellino di Scansano – Conferenza stampa digitale di lancio della partnership tra Enel X e il Consorzio Tutela Morellino di Scansano, siglata con l’obiettivo di promuovere la circolarità nella filiera produttiva delle aziende vinicole

16.00 – INPS – presentazione IBSI “Infrastruttura, governance e casi d’uso” – Anteprima sulla presentazione IBSI Italian Blockchain Service Infrastructure. L’evento ha l’obiettivo di presentare le principali caratteristiche della rete IBSI relative all’infrastruttura, alla governance e ai possibili casi d’uso

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Anima Holding – Assemblea: Bilancio

Assiteca – CDA: Relazione semestrale

Convergenze – CDA: Bilancio

Cy4gate – Assemblea: Bilancio

Digitouch – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020

Digitouch – Appuntamento: Webcast di commento dei risultati finanziari della Società al 31 dicembre 2020 da parte del Presidente Simone Ranucci Brandimarte

Edison R – Assemblea: Bilancio

Gismondi 1754 – CDA: Bilancio

Guess – Risultati di periodo

Health Italia – CDA: Bilancio

H-Farm – CDA: Bilancio

Igeamed – CDA: Bilancio

Italia Independent – CDA: Bilancio

Ivs Group – Appuntamento: Presentazione analisti

Lucisano Media Group – CDA: Bilancio

NVP – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Pirelli – Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria del piano Industriale 2021- 2023/2025

Pirelli – CDA: Approvazione del progetto di bilancio, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e del piano Industriale 2021-2023/2025

PLC – CDA: Bilancio

Prismi – CDA: Bilancio

Radici – CDA: Bilancio

Reti – Assemblea: Bilancio

Rosetti Marino – CDA: Bilancio

Siti – B&T – CDA: Bilancio

Societa’ Editoriale Il Fatto – CDA: Bilancio

Telecom Italia – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Tenax International – Appuntamento: Presentazione analisti

Titanmet – CDA: Bilancio

Vimi Fasteners – CDA: Bilancio

Visibilia Editore – CDA: Bilancio

Websolute – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

FIRR – Versamento annuale del contributo FIRR per le aziende.

Certificazione Unica – CU 2021 – Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente del modello CU 2021 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni per lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2020.

Certificazione Unica – CU 2021 –

Tasse Automobilistiche – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di gennaio 2020 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di gennaio 2020.

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.