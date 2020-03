Appuntamenti e scadenze del 31 marzo 2020

editato in: da

Martedì 31/03/2020

Appuntamenti:

Certificazione Unica – CU 2020 – Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modelli CU 2020 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019 (scadenza prorogata al 31 marzo 2020 Dl n. 9/2020).

Banca d’Italia – Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia; Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale; Debito estero dell’Italia; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Salone del Risparmio 2020 – Si svolge al MiCo di Milano l’undicesima edizione dell’evento dedicato alle società e ai professionisti del risparmio gestito, organizzata da Assogestioni, dal titolo: “Visioni per un mondo a tassi zero. Dalla liquidità all’economia reale” (fino a giovedì 02/04/2020)

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento BOT

Aziende:

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Appuntamento: Presentazione analisti

Anima Holding – Assemblea: Bilancio

Arterra Bioscience – CDA: Bilancio

Blackberry – Risultati di periodo

Comer Industries – Appuntamento: Presentazione analisti

Conagra Brands – Risultati di periodo

Digitouch – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Expert System – Appuntamento: Presentazione analisti

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm – CDA: Bilancio

FNM – CDA: Bilancio

Gambero Rosso – CDA: Bilancio

Mailup – Appuntamento: Presentazione analisti

Officina Stellare – CDA: Bilancio

Societa’ Editoriale Il Fatto – CDA: Bilancio

Trawell Co – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-03-2020.

Tasse Automobilistiche – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente a Febbraio 2020 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Febbraio 2020.

Rottamazione Ter (saldo e stralcio) – Differito il termine di versamento al 1° giugno 2020 come previsto dall’articolo 68 del Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 che prevede il differimento dei termini di versamento delle somme dovute relative alla rottamazione dei ruoli, saldo e stralcio in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.

Certificazione Unica (CU 2020) – Consegna, da parte delle imprese mandanti-sostituti d’imposta ai percettori di compensi di lavoro autonomo e ai percettori di provvigioni e/o commissioni, della certificazione attestante i redditi corrisposti nel corso dell’anno solare precedente.

FIRR – Versamento annuale del contributo FIRR per le aziende aderenti.

Uniemens – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.