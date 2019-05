Appuntamenti e scadenze del 31 maggio 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Venerdì 31/05/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Clabo – CDA: Esame del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019

Energica Motor Company – CDA: Bilancio

OVS – Assemblea: Bilancio

Portale Sardegna – Assemblea: Bilancio

Servizi Italia – Assemblea: Bilancio

Societa’ Editoriale Il Fatto – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-05-2019.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – Scadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre 2019.

Esterometro 2019 – invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese precedente dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE

Definizione agevolata controversie tributarie – Termine per l’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie non oncluse con pronuncia definitiva, mediante presentazione del Mod. DCT/18 e versamento prima o unica rata.

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Termine pagamento prima rata minimi 2019 SDD/MAV – rata unica minimi 2019 SDD.

Definizione agevolata PVC – Termine per la domanda di adesione alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione notificati entro il 24/10/2018, mediante la presentazione della dichiarazione integrativa e versamento prima o unica rata

Tasse Automobilistiche – Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli con bollo scadente a Aprile 2019 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Aprile 2019.

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

FASI – Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso)

Superbollo – Pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione

Banca d’Italia – Presentazione della Relazione annuale sul 2018

Attività governative – Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene al Centenario dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, al Campidoglio, Sala degli Orazi e Curiazi

CNEL – Incontro tecnico dell’USOC con i responsabili delle banche dati sulla contrattazione di secondo livello di Cgil, Cisl, Uil e Confindustria