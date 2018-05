Appuntamenti e scadenze del 31 maggio 2018

editato in: da

(Teleborsa) –

Giovedì 31/05/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indicatore €-coin

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Stmicroelectronics – Assemblea – Risultati di periodo

OVS – Assemblea – Risultati di periodo

Dollar General – Risultati di periodo

Dollar Tree – Risultati di periodo

Abercrombie & Fitch – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – Termine pagamento prima rata minimi 2018 SDD/MAV – rata unica minimi 2018 SDD.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – Scadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre 2018.

UNI – EMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

FASI – Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso)

Tasse Automobilistiche – Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli con bollo scadente a Aprile 2018 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Aprile 2018.

SPESOMETRO 2018 – Scadenza per l’invio telematico delle operazioni effettuate nel I trimestre 2018.

SUPERBOLLO – Pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-05-2018.