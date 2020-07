Appuntamenti e scadenze del 31 luglio 2020

editato in: da

Venerdì 31/07/2020

Appuntamenti:

Rating sovrano – Germania – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito

Singapore – Borsa di Singapore chiusa per festività

Rating sovrano – Austria e Irlanda – DBRS pubblica la revisione del merito di credito

Banca d’Italia – Altre Istituzioni finanziarie; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Conti finanziari settoriali; €-coin

Malesia – Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività

10.30 – Corte dei Conti – Giudizio di parificazione rendiconto 2019 Regione Lazio – Nella sede centrale della Corte dei conti alla presenza del presidente Angelo Buscema, si svolgerà il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Lazio relativo all’esercizio finanziario 2019. L’udienza sarà presieduta dal Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione Lazio, Roberto Benedetti. Svolgerà la requisitoria orale il Procuratore regionale Andrea Lupi. Sarà presente il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Astaldi – Assemblea: Bilancio

Banca Sistema – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Be Think, Solve, Execute – CDA: Relazione semestrale

Biesse – CDA: Relazione semestrale

Capital For Progress Single Investment – Assemblea: Bilancio

Caterpillar – Risultati di periodo

Chevron – Risultati di periodo

CIR| – CDA: Relazione semestrale

Coima Res – Appuntamento: Presentazione analisti

Colgate-Palmolive – Risultati di periodo

Dominion Hosting Holding – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ERG – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Exxon Mobil – Risultati di periodo

Fiat Chrysler – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Fineco – CDA: Relazione semestrale

Fnm – CDA: Relazione semestrale

Inwit – Appuntamento: Presentazione analisti

Italia Independent – Assemblea: Bilancio

Merck – Risultati di periodo

Openjobmetis – CDA: Relazione semestrale

Poste Italiane – Appuntamento: Presentazione analisti

RCS – CDA: Relazione semestrale

Reply – CDA: Relazione semestrale

Safilo – CDA: Relazione semestrale

Zignago Vetro – CDA: Relazione semestrale

Scadenze Fiscali:

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-07-2020.

Esterometro 2020 – Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al 2° trimestre dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/EXTRAUE.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

Rottamazione cartelle esattoriali – Versamento rateale definizione agevolata ruoli.

Modello Unico 2020 Soggetti IRES – Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi con applicazione degli interessi, dovute da parte dei contribuenti titolari di partita iva.

Informativa Economica di Sistema – IES proroga al 30 settembre 2020 – Termine per la presentazione della comunicazione annuale “Informativa Economica di Sistema – IES”. L’adempimento consiste nella compilazione del modello elettronico pubblicato ogni anno, che deve essere inviato all’AGCOM dal 1° giugno al 31 luglio 2020 (per l’anno 2020 scadenza prorogata sino alla data del 30 settembre 2020)

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile UNIEMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.