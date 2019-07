Appuntamenti e scadenze del 31 luglio 2019

editato in: da



Mercoledì 31/07/2019

Appuntamenti:

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Banca d’Italia – €-coin

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

4Aim Sicaf – CDA: Relazione semestrale

Acea – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Relazione semestrale

Banca Mediolanum – CDA: Relazione semestrale

Banca Sistema – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Relazione semestrale

Diasorin – CDA: Relazione semestrale

Enervit – CDA: Relazione semestrale

Fiat Chrysler Automobiles – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Risultati consolidati del II trimestre 2019

Fiera Milano – CDA: Relazione semestrale

General Electric – Risultati di periodo

Generali – CDA: Relazione semestrale

Intesa Sanpaolo – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Relazione semestrale

Iren – CDA: Relazione semestrale

Italmobiliare – CDA: Relazione semestrale

Mediobanca – CDA: Preconsuntivo bilancio

Moodys – Risultati di periodo

Paramount – Risultati di periodo

Poste Italiane – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Prima Industrie – CDA: Relazione semestrale

Rcs Mediagroup – CDA: Relazione semestrale

Seri Industrial – Assemblea: Bilancio

Snam – CDA: Relazione semestrale

Spotify Technology – Risultati di periodo

Torre Sgr – CDA: Relazione semestrale

Zynga – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Modello Unico 2019 Persone Fisiche / Società di persone – versamento – Ultimo giorno per effettuare il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Camera di Commercio – Termine per il versamento del diritto camerale annuale con maggiorazione.

Esterometro 2019 – Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese precedente dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE.

Rottamazione cartelle esattoriali – Versamento rateale definizione agevolata ruoli.

Informativa Economica di Sistema – IES – Termine per la presentazione della comunicazione annuale “Informativa Economica di Sistema – IES”. L’adempimento consiste nella compilazione del modello elettronico pubblicato ogni anno, che deve essere inviato all’AGCOM dal 1° giugno al 31 luglio 2019.

Modello Unico 2019 Soggetti IRES – Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi con applicazione degli interessi, dovute da parte dei contribuenti titolari di partita iva.

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile UNIEMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

Mod. 730 – Operazioni di conguaglio – Il sostituto trattiene /rimborsa in busta paga al dipendente la somma risultante dal mod. 730.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-07-2019.

Tasse Automobilistiche – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli immatricolati negli ultimi 10 gg. del mese di Giugno 2019.