Appuntamenti e scadenze del 31 luglio 2018

Martedì 31/07/2018

Appuntamenti:

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Banca d’Italia – Ita-coin; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Altre Istituzioni finanziarie; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Conti finanziari settoriali

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Snam – CDA – Risultati di periodo

Salvatore Ferragamo – CDA – Risultati di periodo

Reno De Medici – CDA – Risultati di periodo

Parmalat – CDA – Risultati di periodo

Italmobiliare – CDA – Risultati di periodo

Geox – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Gabetti – CDA – Risultati di periodo

Finecobank – CDA – Risultati di periodo

Falck Renewables – CDA – Risultati di periodo

Enel – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

De’Longhi – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

D’Amico – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Banca Mediolanum – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Generali – CDA – Risultati di periodo

Mondadori – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Ansaldo Sts – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Acea – CDA – Risultati di periodo

A2A – CDA – Risultati di periodo

4Aim Sicaf – CDA – Risultati di periodo

Poligrafici – CDA – Risultati di periodo

Monrif – CDA – Risultati di periodo

Mediobanca – CDA – Risultati di periodo

Italgas – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ralph Lauren – Risultati di periodo

Pfizer – Risultati di periodo

Honda Motor – Risultati di periodo

Procter & Gamble – Risultati di periodo

Apple – Risultati di periodo

Sanofi – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

UNIEMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

Mod. 730 – Operazioni di conguaglio – Il sostituto trattiene /rimborsa in busta paga al dipendente la somma risultante dal mod. 730.

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI – Versamento rateale definizione agevolata ruoli.

Tasse Automobilistiche – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli immatricolati negli ultimi 10 gg. del mese di Giugno 2018.

Informativa Economica di Sistema – IES – Informativa Economica di Sistema – IES

Termine per la presentazione della comunicazione annuale “Informativa Economica di Sistema – IES”. L’adempimento consiste nella compilazione del modello elettronico pubblicato ogni anno, che doveva essere inviato all’AGCOM dal 1° giugno al 31 luglio 2018.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-07-2018.

IVA – Rimborso trimestrale/compensazione – Scade oggi la richiesta di rimborso/compensazione dell’IVA a credito del trimestre precedente.